La volatilità di EasyJet aumenta dopo le voci di un'acquisizione 💡

Le azioni di EasyJet (EZJ.UK) sono salite fino all’11,5% oggi a seguito di notizie dei media italiani su un potenziale interesse di acquisizione da parte della compagnia di navigazione MSC. Tuttavia, nel corso della sessione di martedì, questi guadagni si sono ridotti e al momento l’incremento è “solo” del 2%. Ciò è dovuto al fatto che un portavoce della Mediterranean Shipping Company ha dichiarato via email a Reuters che “MSC nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda”, cosa che sembra smentire la validità dei guadagni osservati questa mattina. È importante sottolineare, tuttavia, che la compagnia aerea stessa non ha commentato le notizie dei media su questa vicenda.

Le azioni di EasyJet (EZJ.UK), dopo un rialzo iniziale fino al 10%, hanno recuperato quasi l’80% dei guadagni e stanno attualmente scendendo sotto la media mobile esponenziale a 200 periodi (linea dorata sul grafico), che rappresenta un punto di resistenza chiave sul grafico da agosto. Fonte: xStation