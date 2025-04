Le azioni Boeing salgono grazie ai risultati del primo trimestre migliori del previsto

Le azioni di Boeing Co. (BA.US) sono salite fino al 4,2% nel pre-market di mercoledì, dopo che il colosso aerospaziale ha pubblicato i risultati del primo trimestre, superiori alle aspettative di Wall Street, mostrando segnali di ripresa nonostante le difficoltà produttive e le tensioni commerciali globali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Performance finanziaria oltre le aspettative Boeing ha riportato una perdita netta di 31 milioni di dollari (0,16 $ per azione), in netto miglioramento rispetto alla perdita di 355 milioni dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 18% a 19,5 miliardi di dollari, mentre la perdita per azione rettificata è stata di 0,49 $, molto meglio rispetto alla previsione di 1,29 $. Il free cash burn è stato di 2,3 miliardi di dollari, inferiore alla stima di 3,4 miliardi. Ripresa del settore aeronautico commerciale I ricavi del segmento Commercial Airplanes sono balzati del 75% a 8,15 miliardi di dollari, grazie alla consegna di 130 jet nel trimestre, in aumento di quasi il 60% rispetto agli 83 dell’anno precedente. Il programma 737 sta aumentando progressivamente la produzione, con l’obiettivo di raggiungere 38 aerei al mese entro l’anno. Il CEO Kelly Ortberg ha annunciato che Boeing chiederà l’approvazione della FAA per aumentare ulteriormente la produzione a 42 jet al mese entro fine anno. Difesa e spazio I ricavi della divisione Defense, Space & Security sono calati del 9% a 6,3 miliardi di dollari, ma il margine operativo del 2,5% indica un miglioramento dell’efficienza operativa. Boeing ha ottenuto un contratto importante per la progettazione e costruzione dell’F-47, il nuovo caccia dell’aeronautica statunitense, anche se questo ordine non è ancora incluso nel backlog da 62 miliardi della difesa. Strategie e sfide attuali Ortberg ha definito il 2025 come l’anno del "rilancio" per Boeing, con l’obiettivo di aumentare la produzione dei 737 e ridurre l’indebitamento attraverso la cessione del business Digital Aviation Solutions a Thoma Bravo per 10,55 miliardi di dollari. Tuttavia, le tensioni commerciali USA-Cina continuano a rappresentare un ostacolo, con tariffe cinesi del 125% che ostacolano le consegne verso le compagnie aeree cinesi. Il backlog totale di Boeing ammonta a 545 miliardi di dollari, comprendente oltre 5.600 aerei commerciali, fornendo una certa stabilità nel medio termine. Boeing (grafico D1)

Nel pre-market, il titolo si aggira attorno alla media mobile a 100 giorni (SMA100), un livello tecnico chiave per i rialzisti. I ribassisti punteranno invece alla rottura della SMA a 30 giorni. L’RSI è in crescita e il MACD si allarga dopo un crossover rialzista, suggerendo possibile estensione del rimbalzo.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.