Le azioni del gruppo Friedrich Vorwerk scendono del 5% rispetto al massimo storico nonostante il solido rapporto del primo trimestre 📉

I future sul gas naturale Henry Hub statunitense (NATGAS) sono in rialzo di oltre il 3% oggi, testando l’area dei 3,60 dollari. L’obiettivo principale per i compratori di gas naturale è ora il recente massimo locale, situato nella zona dei 3,73 dollari. Lo stoccaggio di gas naturale negli Stati Uniti ha registrato un’iniezione di 107 miliardi di piedi cubi (Bcf) la scorsa settimana, quasi il doppio della media quinquennale, anche se leggermente inferiore alle previsioni più ottimistiche. Nonostante ciò, persistono deficit regionali di stoccaggio, in particolare nell’Est e nel Midwest, con cali annui rispettivamente del 21,7% e del 24,4%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le temperature primaverili miti sono previste sulla maggior parte del territorio statunitense tra l’1 e il 7 maggio, con massime tra 60°F e 80°F. La domanda di raffrescamento sarà limitata al Sud, dove si prevedono anche picchi oltre i 90°F, mentre una modesta domanda di riscaldamento potrebbe emergere in alcune aree del Midwest. Questa assenza di condizioni climatiche estreme mantiene contenuto il consumo di gas residenziale e commerciale, limitando il potenziale rialzista dei prezzi nel breve termine. Sul fronte della domanda, i flussi di gas verso gli impianti LNG sono aumentati dell’1,5% su base settimanale, raggiungendo i 15,8 Bcf/giorno, sostenuti da un interesse internazionale costante. Anche la produzione di energia elettrica negli Stati Uniti è in aumento del 2,1% su base annua, contribuendo alla domanda nel settore energetico. Nel frattempo, la produzione di gas secco resta elevata a 105,6 Bcf/giorno, ma il numero di impianti di perforazione è cresciuto solo marginalmente, segno di un approccio prudente da parte dei produttori. Fattori geopolitici aumentano l’incertezza, con i dazi statunitensi proposti sulle importazioni di gas canadese che introducono nuove incognite sull’offerta, in particolare per il Nord-Est degli USA. Grafico NATGAS (H1)

Tecnicamente, il ribasso fino a 3,40 dollari si è concluso con un rimbalzo a V. Tuttavia, i compratori dovranno mostrare forza superando i livelli Fibonacci 61,8% e 71,6% dell’ultima ondata ribassista. Finché i prezzi rimangono sotto queste resistenze tecniche, il test dell’area 3,73 dollari sarà difficile, soprattutto in assenza di un chiaro catalizzatore meteorologico che aumenti la domanda di riscaldamento. Tuttavia, nel mese di maggio, i pattern climatici sono in continua evoluzione e una guerra commerciale USA-Canada potrebbe favorire un rimbalzo, specialmente se accompagnata da cambiamenti nelle previsioni meteo per le principali regioni statunitensi a elevata domanda di riscaldamento.  Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.