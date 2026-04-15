Le azioni delle società di calcolo quantistico registrano un'impennata grazie al lancio da parte di Nvidia di modelli di intelligenza artificiale quantistica open-source 📈

I titoli legati al quantum computing stanno registrando un forte ritorno, attirando nuovamente l’attenzione degli investitori sui mercati globali. L’ultimo rally non è solo speculativo, ma è sostenuto da progressi tecnologici concreti e da un miglioramento del sentiment macroeconomico. In particolare, il breakthrough di Nvidia nell’integrare l’intelligenza artificiale con sistemi quantistici ha ridefinito le aspettative sulla rapidità con cui il settore potrebbe diventare commercialmente sostenibile. Di conseguenza, i capitali stanno tornando a fluire verso una delle aree più avanzate del mercato tecnologico. Forte rialzo dei titoli quantistici

Le principali società statunitensi del settore hanno registrato guadagni a doppia cifra:

IonQ (IONQ.US)

D-Wave (QBTS.US)

Rigetti (RGTI.US)

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) Il momentum è proseguito anche nel premarket:

QBTS +8%, IONQ +4,6%, QUBT +3,7%, RGTI +5% Il rally è coinciso con il World Quantum Day, aumentando la visibilità e l’interesse degli investitori verso il settore. Il breakthrough di Nvidia: il catalizzatore chiave

Il principale fattore scatenante è stato il lancio da parte di Nvidia di un nuovo sistema AI open-source progettato per il quantum computing. La famiglia di modelli NVIDIA Ising si concentra su due colli di bottiglia chiave del settore: Correzione degli errori

Calibrazione dei sistemi Miglioramenti principali: Fino a 2,5 volte più veloce nel decoding degli errori

Fino a 3 volte maggiore precisione Jensen Huang ha sottolineato che l’AI potrebbe diventare il “sistema operativo” delle macchine quantistiche, consentendo sistemi scalabili e affidabili. La soluzione include: Ising Calibration – riduce i tempi di calibrazione da giorni a ore

– riduce i tempi di calibrazione da giorni a ore Ising Decoding – ottimizzato per velocità o precisione La tecnologia è già adottata da importanti operatori, tra cui:

Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab

Cornell University, Sandia Labs, University of Chicago Effetto globale e contesto di mercato

La notizia ha inizialmente spinto i titoli quantistici asiatici, con: Axgate e ICTK in Corea del Sud a +30% (limite massimo)

QuantumCTek e GuoChuang Software in Cina a oltre +8%

Fixstars in Giappone intorno a +8% Il rally è stato rafforzato dal miglioramento del sentiment globale, legato all’ottimismo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. La combinazione di fattori macro favorevoli e innovazione tecnologica ha creato un forte catalizzatore per l’afflusso di capitali. Perché gli investitori stanno guardando al settore

Il mercato del quantum computing è previsto crescere da circa 1,7 miliardi di dollari oggi a oltre 11 miliardi entro il 2030. I sistemi quantistici potrebbero risolvere problemi complessi in modo esponenzialmente più veloce rispetto ai computer tradizionali, con implicazioni per: Crittografia

Sicurezza dei dati

Simulazioni avanzate Questo apre opportunità ma anche rischi, in particolare per il futuro della crittografia e la protezione dei dati sensibili. L’attuale rally riflette un passaggio dall’hype puro a un ottimismo supportato dalla tecnologia. La mossa di Nvidia suggerisce che il quantum computing potrebbe raggiungere applicazioni pratiche prima del previsto. Tuttavia, il settore resta ad alto rischio e in fase iniziale, il che implica che la volatilità rimarrà elevata nonostante il forte momentum. QBTS.US (intervallo D1) Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.