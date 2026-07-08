Le azioni di Alibaba balzano del 10% 🔼 Il capitale sta tornando in Cina?

Gli ADR di Alibaba quotati in Europa stanno salendo di quasi il 10%, registrando il miglior rialzo giornaliero da settembre 2025. Il rally è sostenuto dal crescente ottimismo in vista della prossima pubblicazione dei risultati trimestrali della società, oltre che da una più ampia rotazione dei capitali verso i titoli internet cinesi. Gli investitori stanno cercando sempre più un'esposizione al tema dell'intelligenza artificiale a valutazioni più convenienti, dopo il recente forte rialzo — seguito da un brusco ritracciamento — dei titoli dei semiconduttori negli Stati Uniti, in Corea del Sud e a Taiwan. Perché Alibaba sta salendo? Il catalizzatore immediato è stato l'incontro pre-risultati di Alibaba con gli analisti, che ha migliorato le aspettative in vista della prossima pubblicazione dei dati finanziari. Gli investitori hanno reagito positivamente ai segnali secondo cui le perdite nel settore del commercio istantaneo (instant commerce), altamente competitivo, si sono ridotte nel corso del trimestre, attenuando i timori relativi alla pressione sui margini. Altrettanto importante è il fatto che Alibaba sembra essere in grado di mantenere la redditività continuando allo stesso tempo a investire in aree ad alta crescita, tra cui il cloud computing, l'intelligenza artificiale e il commercio digitale. Il rialzo di Alibaba riflette inoltre una più ampia rotazione dei capitali sui mercati azionari asiatici. Dopo un lungo periodo di crescita dei titoli legati ai semiconduttori, gli investitori hanno iniziato a ridurre l'esposizione ai mercati più costosi di Stati Uniti, Corea del Sud e Taiwan, spostando capitali verso le grandi società cinesi (megacap) considerate relativamente sottovalutate. I rialzi contemporanei di Tencent e JD.com suggeriscono che non si tratta soltanto di un movimento specifico su Alibaba, ma piuttosto di un tentativo degli investitori di rivalutare il settore internet cinese dopo un lungo periodo di sottoperformance. Grafico Alibaba ADR (AHLA.DE) Nonostante il forte rimbalzo odierno, le azioni Alibaba vengono ancora scambiate a circa il 40% al di sotto dei massimi storici, mentre il sentiment complessivo verso gli asset cinesi rimane ancora prudente. Una sorpresa positiva nei risultati trimestrali potrebbe rafforzare il recupero del titolo e potenzialmente spingere le azioni nuovamente sopra la soglia dei 100 dollari per azione. Fonte: xStation5

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