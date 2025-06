Le azioni di Hims & Hers guadagnano terreno grazie all'espansione pianificata in Europa 📈

Hims & Hers (HIMS.US) è in rialzo di oltre il 6% nel pre-market di oggi, in seguito alla notizia dell'acquisizione pianificata della piattaforma europea ZAVA. L'acquisizione fa parte della strategia dell'azienda per espandere le proprie operazioni a livello globale.

I termini esatti dell’operazione non sono ancora noti, ma secondo quanto riportato dalla stampa, si tratterà di una transazione interamente in contanti, con chiusura prevista per il 2026. Per l’azienda, si tratta di un’opportunità per espandere le attività nel Regno Unito, in Germania, in Francia e in Irlanda.

L’azienda ha registrato un impressionante incremento di oltre il 130% da fine aprile, quando è stata annunciata la collaborazione tra Hims & Hers e Novo Nordisk per la distribuzione del Wegovy. Il principale motore di crescita dei ricavi di Hims è stata la vendita di versioni generiche più economiche dei farmaci per la perdita di peso, grazie al fatto che i prodotti di Novo Nordisk ed Eli Lilly erano stati inseriti nelle liste di carenza di farmaci. Quando questi farmaci sono stati rimossi dalla lista, la vendita delle versioni generiche è diventata illegale e il titolo dell’azienda è crollato di oltre il 62% rispetto ai massimi di febbraio. Attualmente, il titolo è tornato su livelli vicini a quelli di febbraio.

The company's stock is up over 6% in pre-market trading. Source: xStation