Le azioni di SpaceX continuano a salire vertiginosamente 🔼 Il titolo è in rialzo di quasi il 30% dalla sua IPO da record

Le azioni di SpaceX hanno già guadagnato quasi il 30% dal loro debutto in Borsa venerdì scorso, e l'entità del rally è stata notevole. Il titolo sta registrando un ulteriore rialzo del 3% nel premarket, avvicinandosi alla soglia dei 200 dollari per azione e implicando una capitalizzazione di mercato di circa 2.600 miliardi di dollari. Nel frattempo, i critici che sostengono che la valutazione si sia ormai scollegata dalla realtà continuano a esporre le proprie argomentazioni. Tuttavia, non sono loro ad acquistare il titolo. Non esiste un prezzo massimo teorico per un'azione e i sostenitori della cosiddetta “rivoluzione spaziale” sembrano disposti a pagare quasi qualsiasi cifra pur di detenere una quota dell'azienda di punta di Elon Musk. SpaceX: l'analisi fondamentale è difficile La tesi rialzista si basa su diversi argomenti molto forti: il predominio di SpaceX nei servizi di lancio orbitale, le enormi barriere all'ingresso per i potenziali concorrenti, la leadership tecnologica dell'azienda e l'importanza strategica della rete Starlink. Il conflitto in Ucraina, da solo, ha dimostrato il valore pratico delle capacità offerte da Starlink. Tutti questi fattori, uniti al carisma di Elon Musk, alla sua visione ambiziosa e a una mission aziendale che attrae molti investitori anche al di là delle mere considerazioni finanziarie, hanno prodotto un premio di valutazione straordinario che appare difficile da giustificare attraverso i tradizionali criteri di analisi fondamentale. Ciò non significa necessariamente che il titolo non possa continuare a salire, né implica inevitabilmente un futuro fallimento di mercato. È del tutto possibile che SpaceX continui a sfidare i tradizionali modelli di valutazione ancora per molto tempo. Tuttavia, se il sentiment generale dei mercati dovesse deteriorarsi, la realtà economica potrebbe prima o poi presentare il conto. Gli insider aziendali restano inoltre soggetti a vincoli di lock-up e non potranno vendere azioni ancora per diversi mesi. Se il titolo SpaceX dovesse raddoppiare dagli attuali livelli e raggiungere 400 dollari per azione, la società supererebbe, a parità di altre condizioni, Nvidia in termini di capitalizzazione di mercato. Eppure, SpaceX ha registrato una perdita netta di 4,94 miliardi di dollari nel 2025, dopo aver riportato un utile netto inferiore a 800 milioni di dollari nel 2024. Nvidia, invece, ha generato oltre 120 miliardi di dollari di utile netto nel solo 2025, con una crescita annuale del 64%. È difficile stabilire fin dove possano spingersi le azioni SpaceX e se una valutazione di 3.000 miliardi di dollari sia raggiungibile nel prossimo futuro. Una cosa, però, appare chiara: partendo dagli attuali livelli già estremi, ogni ulteriore rialzo spinge questa storia sempre più in un territorio che molti investitori considererebbero sempre più distante dai tradizionali parametri di valutazione. Comunicazione finanziaria alle proprie condizioni? Dopo il debutto sui mercati pubblici, SpaceX sembra intenzionata a stabilire regole proprie per le relazioni con gli investitori. L'azienda prevede infatti di pubblicare i risultati finanziari esclusivamente sul proprio sito web aziendale e sulla piattaforma X, evitando i tradizionali circuiti di diffusione delle notizie finanziarie. Si tratta di una deviazione rispetto al modello di comunicazione adottato dalla maggior parte delle società quotate, che normalmente distribuiscono i risultati trimestrali tramite agenzie di stampa finanziaria e fornitori specializzati di informazioni di mercato. Per gli investitori, questa scelta comporta una maggiore dipendenza da canali di comunicazione controllati direttamente dalla società. Per SpaceX, la strategia potrebbe garantire un controllo più ampio sul messaggio, sui tempi di pubblicazione e sulle modalità di presentazione delle informazioni finanziarie. Lo svantaggio è che alcuni operatori di mercato, in particolare quelli che si affidano ai tradizionali sistemi informativi finanziari, potrebbero avere un accesso meno immediato alle comunicazioni societarie. La decisione è coerente con lo stile comunicativo di Elon Musk, che da anni privilegia il contatto diretto con investitori e pubblico attraverso X piuttosto che tramite i media tradizionali. Azioni SpaceX (SPCX.US), timeframe M1. Fonte: xStation5 Eryk Szmyd Analista dei mercati finanziari, XTB

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