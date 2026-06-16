Le azioni europee sono di nuovo in rialzo 🔼 L'indice EU50 si avvicina al massimo storico

Gli indici azionari europei restano vicini ai massimi storici, ma dopo un forte rally di sollievo gli investitori stanno tornando a concentrarsi sempre più sui fondamentali economici. Il raffreddamento delle tensioni in Medio Oriente e il calo dei prezzi del petrolio hanno migliorato il sentiment di mercato, ma gli investitori iniziano a chiedersi se questi fattori da soli siano sufficienti a sostenere ulteriori rialzi. I partecipanti al mercato attendono ulteriori dettagli dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, rivalutando al contempo le prospettive di inflazione e crescita economica in Europa.

Il DAX tedesco è salito dell’1,4% lunedì, mentre il CAC 40 francese ha guadagnato l’1,3%. Gli avanzamenti di martedì sono stati molto più contenuti: lo STOXX Europe 600 è salito di circa lo 0,5%, il DAX dello 0,8%, il CAC 40 dello 0,5%, il FTSE 100 dello 0,5% e l’IBEX 35 spagnolo dello 0,4%. Gran parte dell’ottimismo iniziale è già stato prezzato. Gli investitori ora vogliono vedere i dettagli dell’accordo e valutare se i prezzi energetici più bassi possano tradursi in un miglioramento più duraturo delle condizioni economiche.

Shell e BP sono state sotto pressione a seguito del calo del prezzo del petrolio, limitando il potenziale rialzista dell’indice di riferimento britannico. Se da un lato prezzi energetici più bassi sono positivi per i consumatori e per molti settori dell’economia, dall’altro implicano prospettive di margini e flussi di cassa più deboli per i produttori energetici. Di conseguenza, gli investitori hanno rapidamente ruotato il capitale fuori dai titoli oil & gas verso settori più sensibili ai costi del carburante e al sentiment dei consumatori. Compagnie aeree, aziende legate ai viaggi e produttori di beni di lusso sono stati tra i migliori performer. Il mercato scommette che carburante più economico possa migliorare i margini delle compagnie aeree, mentre una minore pressione inflazionistica possa sostenere la spesa dei consumatori.

Titoli del lusso e dei viaggi beneficiano del petrolio più economico

Il settore del lusso è stato uno dei principali beneficiari del miglioramento del sentiment. Le azioni di LVMH, Hermès, Kering, Ferrari e Dior sono salite mentre gli investitori iniziavano a scontare una prospettiva più solida per la spesa dei consumatori premium. Una dinamica simile si è osservata nei titoli legati ai viaggi e alle compagnie aeree. Lufthansa, TUI, IAG, Accor ed easyJet hanno attirato compratori, poiché il calo del petrolio riduce direttamente le pressioni sui costi nel settore dei trasporti.

Tra le singole società, si è distinta anche Schneider Electric dopo l’annuncio di una partnership con Foxconn focalizzata sulle infrastrutture per data center di intelligenza artificiale. L’accordo rappresenta un segnale importante, poiché l’Europa continua a cercare modalità per partecipare in modo più attivo al boom globale degli investimenti in IA.

Il ritorno dell’attenzione sui fondamentali

Con il progressivo attenuarsi dei rischi geopolitici, gli investitori tornano a concentrarsi su questioni più tradizionali: inflazione, crescita economica e redditività aziendale. Le azioni europee sono ora in rialzo di quasi l’8% da inizio anno, riducendo il divario di performance rispetto all’S&P 500 statunitense.

La sfida per l’Europa è la mancanza di un settore tecnologico forte quanto quello americano. Mentre i mercati USA e parte di quelli asiatici sono trainati da intelligenza artificiale e grandi società tecnologiche, i mercati europei restano più dipendenti da banche, industrie, beni di lusso e produttori energetici. Ciò significa che ulteriori rialzi potrebbero richiedere prove più solide di miglioramento economico. Il solo calo del petrolio potrebbe non essere sufficiente se le aziende continueranno a fronteggiare costi di finanziamento elevati, domanda debole e pressioni sui margini.

L’inflazione resta sotto osservazione

I dati tedeschi hanno mostrato prezzi all’ingrosso in aumento del 5,9% su base annua a maggio. Pur rappresentando un rallentamento rispetto al +6,3% di aprile, indicano comunque pressioni sui costi persistenti nell’economia. Il membro del Consiglio direttivo della BCE Joachim Nagel ha avvertito che i mercati energetici globali potrebbero richiedere diversi mesi per normalizzarsi completamente dopo le recenti perturbazioni. Le sue dichiarazioni ricordano agli investitori che potrebbero essere troppo rapidi nel presumere che il calo del petrolio risolva immediatamente le preoccupazioni sull’inflazione.

A livello societario, STMicroelectronics ha attirato attenzione dopo il calo delle azioni in seguito all’annuncio di un’emissione obbligazionaria convertibile da 1,5 miliardi di dollari. Con gli indici europei vicini ai massimi storici, gli investitori stanno diventando sempre più sensibili alle decisioni di finanziamento e ai risultati aziendali.

I mercati azionari europei restano resilienti, ma i guadagni “facili” legati alla de-escalation geopolitica potrebbero essere al termine. Da qui in avanti, la direzione del mercato dipenderà principalmente da dati economici, trend inflazionistici, utili aziendali e capacità delle imprese di difendere i margini in un contesto operativo più difficile.

I futures dell’Euro Stoxx 50 sono in rialzo oggi e stanno nuovamente testando i livelli record raggiunti nella sessione precedente.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5