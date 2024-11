Le azioni Ferrari scendono del 5% nonostante i solidi risultati del terzo trimestre; calano le consegne, spinte dalle vendite cinesi📉

Le azioni di Ferrari (RACE.IT), il costruttore di auto sportive con sede a Maranello, Italia, stanno perdendo quasi il 5% oggi, nonostante il rapporto trimestrale si sia rivelato molto solido. Tuttavia, il calo delle spedizioni (soprattutto in Cina) e i tassi di crescita più bassi hanno dato agli investitori un motivo per realizzare guadagni, e le azioni di Ferrari stanno ritirandosi di quasi il 5% dai massimi storici. I ricavi hanno totalizzato 1,644 miliardi di euro (+6,5% su base annua) con consegne totali di 3.383 modelli (-2,2% su base annua). Gli utili prima delle imposte rettificati (EBIT) ammontano a 467 milioni di euro (+10,3% su base annua), con un margine EBIT del 28,4%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'utile netto rettificato è stato di 375 milioni di euro e l'utile per azione diluito rettificato è stato di 2,08 euro. L’EBITDA rettificato è aumentato del 7,1% su base annua, raggiungendo i 638 milioni di euro, con un margine del 38,8%. Distribuzione delle consegne: EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente): +28 unità ,

Nord e Sud America: -26 unità ,

Cina, Hong Kong e Taiwan: -114 unità ,

Altre regioni APAC: +36 unità . I ricavi dalle vendite di automobili e parti sono ammontati a 1,4 miliardi di euro (+5,2% su base annua). I ricavi dai contratti di sponsorizzazione e dalle attività commerciali sono aumentati del 20,4% su base annua, principalmente grazie a nuovi sponsor. L’aumento del risultato delle vendite è stato in parte dovuto a nuovi prodotti, tra cui il modello migliorato Daytona SP3 e diverse unità della 499P Modificata. Il debito netto a fine Q3 era di 246 milioni di euro (una significativa diminuzione rispetto ai 441 milioni di euro nel Q2). Le spese per R&S sono diminuite di 11 milioni di euro su base annua, principalmente a causa della minore ammortizzazione dei modelli dismessi. Le spese di vendita e amministrative sono aumentate di 23 milioni di euro su base annua. Ferrari ha generato un totale di 364 milioni di euro di flusso di cassa libero. Il 17 ottobre 2024, Ferrari ha svelato il modello F80. Il modello entrerà in produzione in una tiratura limitata di 799 unità . L’azienda prevede una ulteriore crescita dei ricavi e un aumento della spesa per lo sviluppo del marchio. Tuttavia, non ha fornito indicazioni molto precise per il trimestre in corso o per il prossimo anno. Ha comunque fornito stime per l'intero anno riguardanti i ricavi, l’EBIT rettificato e l’utile per azione. L’azienda si aspetta che i costi continuino a salire e ritiene che il miglioramento delle prestazioni nelle sue operazioni industriali sarà parzialmente compensato da spese in conto capitale e tasse più elevate. Confronto tra i risultati del 2023 e quelli attesi per il 2024. Si può osservare un miglioramento, sebbene relativamente modesto, mentre le azioni di Ferrari sono aumentate di oltre il 32% nel periodo. Fonte: Ferrari Ferrari (grafico RACE.IT, intervallo D1)

Il titolo si è oggi assestato al di sotto delle due importanti medie mobili esponenziali EMA100 e EMA50, ma è ancora a quasi il 10% dal testare il limite inferiore del canale di prezzo (intorno ai 380 € per azione). Fonte: xStation5

Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.