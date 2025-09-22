Le azioni Samsung sono in rialzo dopo la notizia della partnership con Nvidia

Le azioni di Samsung Electronics sul mercato di Londra sono aumentate di quasi il 5%, raggiungendo livelli che non si vedevano da tempo. L’aumento è stato principalmente trainato dalle notizie secondo cui la società ha ricevuto l’approvazione da Nvidia per utilizzare i suoi avanzati chip di memoria HBM3E negli acceleratori per intelligenza artificiale. Questo rappresenta un momento chiave per il leader tecnologico coreano, che da tempo punta a rafforzare la sua posizione nel mercato della memoria ad alte prestazioni in rapida crescita. I media locali riportano che la versione HBM3E di Samsung ha superato con successo i rigorosi test di qualità richiesti da Nvidia. Questo traguardo apre la strada a collaborazioni con uno dei maggiori attori nel settore dei chip per AI, offrendo la possibilità di competere con concorrenti come SK Hynix e l’americana Micron. Samsung prevede di iniziare le consegne di questi chip avanzati a Nvidia già nel quarto trimestre del 2025, un fatto particolarmente significativo dato l’aumento della domanda di memoria dedicata all’AI. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Con questa certificazione, Samsung diventa il terzo fornitore ufficiale di memoria HBM3E per Nvidia, rafforzando potenzialmente la sua posizione nel mercato globale dei chip di memoria per AI. Dopo anni di ritardi e numerosi tentativi di certificazione falliti, questo è un chiaro segnale che le ultime tecnologie dell’azienda soddisfano i più alti standard del settore. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo la notizia, provocando un forte rialzo del prezzo delle azioni della società in borsa. Inoltre, Samsung ha fatto progressi anche in altri settori chiave, come la produzione di chip per Tesla, consolidando ulteriormente la sua posizione come protagonista nel mercato dei semiconduttori. Sebbene gli ordini iniziali di Nvidia per la memoria HBM3E possano essere moderati, l’approvazione di questo prodotto rappresenta un passo importante che potrebbe aprire la strada a contratti aggiuntivi e a una cooperazione più ampia. Gli analisti sottolineano che il successo di Samsung nell’ottenere la certificazione Nvidia non è solo un risultato tecnologico, ma anche strategico. Dimostra la capacità dell’azienda di soddisfare i più elevati requisiti del settore e aumenta le probabilità di partecipare a progetti futuri, come l’HBM4. Fonte: xStation5

