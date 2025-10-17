Le banche guidano le vendite del mercato 🚨

Punti chiave Il sentiment negativo deriva dai precedenti cali dei titoli delle banche regionali negli Stati Uniti, innescati dalla notizia della necessità di cancellare prestiti concessi a clienti accusati di frode, tra cui una cancellazione di 50 milioni di dollari da parte di Zions Bank Corp.

La sessione di venerdì sulle borse europee è caratterizzata da cali significativi. Il sentiment negativo ha raggiunto il Vecchio Continente dopo i ribassi delle azioni delle banche regionali negli Stati Uniti registrati giovedì. La serie di vendite è stata innescata dagli annunci di diverse grandi istituzioni riguardo alla necessità di svalutare prestiti concessi a clienti accusati di frode. L’attenzione degli investitori si è concentrata in particolare su Zions Bank Corp, che ha annunciato una svalutazione di 50 milioni di dollari, aumentando i timori sulla salute del settore dei prestiti regionali. I mercati ricordano ancora il crollo di grande risonanza della Silicon Valley Bank e, unito al recente fallimento di First Brands e alla rivelazione di rischi sistemici nel settore finanziario, gli investitori hanno iniziato a rivalutare rischi precedentemente non considerati. L’onda di preoccupazione ha colpito prima i mercati asiatici e poi l’Europa, dove oggi la maggior parte dei principali indici registra perdite. Gli analisti sottolineano che i movimenti attuali sono di natura correttiva, ma allo stesso tempo evidenziano che l’incertezza persistente sulle banche regionali statunitensi potrebbe continuare a pesare sui mercati azionari globali per un po’ di tempo. Al momento, la svendita sul mercato europeo ha raggiunto l’1,5% sui principali indici. Peggio fanno DAX e FTSE MIB, evidenziando la particolare sensibilità del sistema bancario locale. La situazione è leggermente migliore nel Regno Unito e in Svizzera, dove i cali si limitano all’1%. I mercati sono alle prese con una significativa ondata di ribassi all'apertura di venerdì. Le banche europee, ovviamente, stanno registrando le performance peggiori. Fonte: xStation

