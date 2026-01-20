Le banche temono Trump📉Pianificazione centralizzata negli USA?

L’annuncio di Donald Trump del 9 gennaio 2026 ha scatenato un’ondata di ansia su Wall Street, anche se sembrava che gli investitori avessero già imparato a navigare un mercato scosso dalle dichiarazioni della Casa Bianca.

Questa volta a essere in difficoltà sono le banche e il settore finanziario. Il presidente ha proposto di introdurre un tetto al tasso massimo di interesse sulle carte di credito al 10%, con effetto dal 20 gennaio. Tuttavia, non ha fornito né un percorso legale né un meccanismo di applicazione. Molti analisti cercano di non prendere sul serio questa proposta, ma sottovalutare la determinazione di Donald Trump potrebbe essere imprudente.

I mercati, tuttavia, non hanno bisogno di aspettare i dettagli dopo tali dichiarazioni. Nel giro di pochi giorni dall’annuncio, il settore finanziario ha perso decine di miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. I più colpiti sono stati gli istituti più dipendenti dalle carte di credito: Capital One ha registrato un calo a doppia cifra del prezzo delle azioni, mentre Citigroup e American Express hanno perso circa il 7%. L’effetto a catena ha coinvolto anche i giganti dei pagamenti come Visa e Mastercard, con perdite intorno al 5%.

V.US (D1)

Fonte: xStation5

Attualmente, i tassi medi delle carte di credito negli Stati Uniti superano il 20%, e per i clienti premium i tassi più bassi si avvicinano al 12%. La proposta di Trump significherebbe quindi un taglio amministrativo del prezzo del credito della metà in un segmento che genera circa 160 miliardi di dollari di interessi annui. Il debito totale delle carte di credito negli USA ha già superato 1,2 trilioni di dollari, e la quota di prestiti non performanti continua a crescere.

È difficile elencare tutti i problemi di questa dichiarazione. Prima di tutto, va notato che il presidente non ha alcuna via legislativa per attuare legalmente una misura del genere. Una proposta così controversa non passerà mai al Congresso, e un ordine esecutivo verrebbe contestato quasi immediatamente e, nel tempo, quasi certamente annullato. Donald Trump ha però chiaramente mostrato che, anche se una politica è impossibile da applicare, illegale o dannosa per tutti i soggetti coinvolti, ciò non costituisce un ostacolo per l’amministrazione in carica.

Cosa succederà ora?

Il mercato rimane in stallo. Nessuno può prevedere quanto siano genuine le intenzioni dell’amministrazione, né in quale forma intenda imporre una riduzione dei tassi di interesse.

Il CEO di JPMorgan Chase indica il cuore del problema. Ha avvertito che un tetto ai prezzi potrebbe portare a una riduzione della disponibilità di credito, soprattutto per i clienti più poveri, e, nel lungo termine, aumentare i costi di finanziamento in tutta l’economia. I tassi di interesse sulle carte di credito non sono un numero arbitrario, ma una funzione complessa e ottimizzata di profitto e rischio. Per abbassare i tassi, è necessario cambiare i fondamentali del mercato; un tentativo di fissare i tassi dall’alto potrebbe finire con un accesso limitato al capitale o addirittura con una crisi finanziaria.

Il segmento più a rischio è quello dei clienti con storie creditizie deboli. Le stime del settore suggeriscono che decine di milioni di americani potrebbero perdere completamente l’accesso alle carte di credito o vedere i loro limiti drasticamente ridotti. Per le banche, ciò significherebbe dover chiudere i portafogli più rischiosi, perché con un tasso del 10% non possono compensare le perdite derivanti da obbligazioni non pagate. Allo stesso tempo, ed è importante, una quota crescente della spesa dei consumatori è finanziata tramite carte di credito. Abbassare i tassi non migliorerà la situazione di queste persone; le priverà invece dei mezzi per sbarcare il lunario.

Dal punto di vista delle istituzioni finanziarie, l’impatto potenziale sulla redditività è significativo. Gli analisti stimano che il tetto potrebbe tagliare fino a metà dei profitti generati dalle carte di credito e, per gli emittenti specializzati, potrebbe significare un indebolimento duraturo del modello di business.

Una forte restrizione nell’accesso a questo strumento potrebbe ridurre la crescita economica di qualche decimo di punto percentuale all’anno, soprattutto durante una fase di rallentamento. C’è anche il rischio di spingere i debitori verso forme di finanziamento molto più costose e meno regolamentate, come prestiti payday o prestiti garantiti da asset. In uno scenario del genere, i consumatori che il tetto avrebbe dovuto proteggere finirebbero in fonti di debito ancora più costose e rischiose.

Se Trump decidesse di imporre il tetto con la forza, tramite pressioni politiche o un tentativo di aggirare il Congresso, il risultato sarebbe probabilmente anni di contenzioso e un ulteriore congelamento delle decisioni di investimento nel settore finanziario.

Per l’economia, ciò significherebbe non tanto credito più economico, quanto capitale più caro, minore appetito per il rischio, consumi più deboli e rischi sistemici aggiuntivi.