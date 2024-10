Le vendite di Taiwan Semiconductor superano le stime di Wall Street📈

Le ADR (American Depositary Receipts) di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) quotate negli Stati Uniti sono aumentate di quasi l'1% dopo che l'azienda ha riportato stime di vendite mensili (conclusione del trimestre) ben al di sopra delle previsioni, citando una forte domanda per i suoi prodotti legati all'intelligenza artificiale (AI). Le vendite mensili sono aumentate del 39,6% su base annua, migliorando il sentiment nel settore dei semiconduttori, poiché gli investitori vedono i solidi risultati di TSMC come prova della resilienza della domanda di infrastrutture AI. L'azienda presenterà i risultati finanziari dettagliati del terzo trimestre il prossimo giovedì, 17 ottobre.

I risultati sono stati sostenuti da forti ordini provenienti da Apple, MediaTek e Qualcomm (N3E). La società intende introdurre un metodo speciale chiamato "chip su wafer su substrato" (CoWoS), che dovrebbe ulteriormente distanziarla dalle "fonderie" di semiconduttori concorrenti.

L'attenzione del mercato la prossima settimana sarà principalmente focalizzata su se l'azienda prevede di superare le previsioni di una crescita degli utili trimestrali del 7% nel quarto trimestre dell'anno. Forti ordini da parte di Nvidia e Intel stanno attenuando le preoccupazioni su eventuali ordini inferiori per l'A18 di Apple, che sarà assemblato sugli iPhone 16s.

La tabella sottostante mostra le vendite mensili di TSMC, ordinate per anno. Il terzo trimestre ha portato all'azienda un totale di 757 miliardi di dollari taiwanesi di vendite (circa 23,6 miliardi di dollari USA), con una crescita annua media del 39%; il mercato si aspettava 748 miliardi di dollari taiwanesi. La crescita trimestrale è stata del 13%, mentre l'azienda stessa, nel secondo trimestre, si aspettava una crescita tra l'8% e il 12%.



Source: TSMC

The company expects further improvement in operating and gross margins in the third quarter of the year, as well as revenue growth. TSMC also estimates that Q4 sales will increase by another 9 to 10% quarter-on-quarter (despite a great Q3).



Fonte: TSMC

Azioni TSMC (TSM.US, intervallo D1)

Dopo il crollo di agosto, le azioni TSMC sono aumentate di quasi il 40%, passando da circa $130 a quasi $190 per azione. I risultati di vendita solidi stanno rendendo gli investitori più fiduciosi che la spesa per l'infrastruttura AI non rallenterà dopo tutto, contribuendo a mantenere il trend al rialzo.



Source: xStation5 Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Â

Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.