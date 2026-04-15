Licenziamenti legati all'intelligenza artificiale: è pura fantasia?

I titoli sui licenziamenti successivi, attuati o pianificati, soprattutto negli Stati Uniti e in gran parte nei settori tecnologici, sono diventati una sorta di “folklore”, onnipresenti nella maggior parte dei media economici e finanziari. Il sentiment pubblico verso il mercato del lavoro, in particolare tra i giovani e i neolaureati, sta diventando sempre più pessimista. Questa percezione è solo parzialmente confermata dai dati di base del 2025. Analizzando i singoli settori, l’occupazione in molte industrie—soprattutto quelle rilevanti per i lavoratori “white-collar” e per i giovani—è chiaramente diminuita. Tuttavia, il quadro complessivo mostra ancora un netto incremento dell’occupazione.

Ciò che richiede particolare attenzione è il fatto che la crescita dell’occupazione è fortemente concentrata nei settori della sanità e dell’istruzione. Tuttavia, la domanda che dovrebbe essere posta con maggiore insistenza nel contesto del mercato del lavoro non è se esso stia effettivamente peggiorando, ma in che misura le tendenze attuali siano realmente guidate dall’intelligenza artificiale.

Aggregando le comunicazioni ufficiali delle aziende statunitensi sui licenziamenti, il quadro appare molto cupo e pessimista per chi sta valutando un cambio di lavoro o la ricerca di un impiego, soprattutto nel settore tecnologico. E forse lo è davvero, ma i dati mostrano qualcosa di diverso.

I bilanci finanziari o le earnings call raramente, se non mai, si concentrano sul numero dei dipendenti. Tuttavia, le aziende statunitensi hanno l’obbligo normativo di riportare il numero di dipendenti nei documenti 10-K, e questi delineano un quadro radicalmente diverso rispetto alle dichiarazioni pubbliche.

Solo una piccola quota dei leader di mercato che dichiarano riduzioni del personale ha effettivamente registrato un calo dell’organico. A parte Intel, la maggior parte delle diminuzioni è marginale o simbolica; prevalgono invece gli aumenti. È importante sottolineare che, confrontando questi dati con le tendenze dei bilanci finanziari—in particolare i costi del lavoro—si osserva un aumento nel breve termine che successivamente tende a ridursi. Questo suggerisce riduzioni dei costi senza variazioni significative dell’organico, un fenomeno tipico dell’offshoring.

Perché questo è rischioso per le valutazioni?

Gran parte dei guadagni dei mercati azionari osservati negli ultimi trimestri si è basata sull’ipotesi che l’intelligenza artificiale renda le aziende più efficienti. Uno degli indicatori di questa efficienza è, tra gli altri, il numero di dipendenti necessario. In molti casi l’efficienza è effettivamente aumentata, ma il problema è che ciò non è avvenuto grazie all’IA, bensì a una combinazione di offshoring, outsourcing e cambiamenti nelle politiche di assunzione.

Oracle è un esempio in questo senso. Una notizia rilevante è stata il licenziamento fino a 30.000 persone; meno attenzione mediatica ha ricevuto il fatto che l’azienda abbia rapidamente riassunto circa 8.000 di queste persone tramite intermediari e a tariffe inferiori.

Dovremmo quindi chiederci quando e di quanto le valutazioni di mercato dovrebbero essere rivalutate se si considera che i cambiamenti nell’occupazione aziendale non derivano dall’implementazione dell’IA. Queste aziende continuano chiaramente ad avere bisogno di lavoratori; sono piuttosto le pratiche gestionali e le politiche aziendali a cambiare. Si tratta più di uno spostamento laterale che di una vera rivoluzione.

Kamil Szczepański

Analista dei mercati finanziari presso XTB