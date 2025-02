L'oro scende dell'1,5% 🚨

📉I metalli preziosi sono sotto pressione a causa delle prese di profitto dopo il recente rally Oro in calo di oltre l'1,5% oggi, principalmente a causa di prese di profitto dopo i forti guadagni registrati nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, i titoli di stato statunitensi stanno guadagnando valore, mostrando che il mercato non è più preoccupato dalla pressione per mantenere una politica aggressiva da parte della Fed. Le aspettative di inflazione più elevate sono state bilanciate da un calo del sentiment dei consumatori e dall'incertezza sulla situazione economica degli Stati Uniti. Il calo mensile del sentiment CB a febbraio è stato il più grande da novembre 2021. Sebbene le aspettative di inflazione annuale siano aumentate dal 5,2% al 6%, questo è stato principalmente dovuto alle preoccupazioni per l’aumento delle pressioni tariffarie nel commercio internazionale.

Il presidente Trump ha dichiarato che le tariffe sulle importazioni da Canada e Messico saranno implementate "puntualmente e secondo programma", nonostante le aspettative che tale scenario venga evitato prima della scadenza del 4 marzo. Tuttavia, è ancora poco chiaro se le tariffe entreranno in vigore o se l'accento su questo tema sia solo una tecnica di negoziazione da parte della nuova amministrazione statunitense.

I colloqui di Trump con il presidente francese Macron e altri leader europei potrebbero dare speranza che l'Europa non condivida lo stesso destino di Messico o Canada, anche se dovessero entrare in vigore tariffe del 25%. Il consigliere per il commercio degli Stati Uniti Navarro, quando gli è stato chiesto della politica tariffaria, ha definito la Germania un "alleato".

I commenti del presidente messicano Sheinbaum indicano che la questione sarà finalmente chiara entro la fine di martedì prossimo (4 marzo). Per gli investitori, il possibile rinvio o abbassamento delle tariffe su Messico e Canada potrebbe significare una diminuzione dello slancio per ulteriori aumenti dei prezzi dell'oro, che sono stati in gran parte favoriti dalle consegne record, che hanno drenato le forniture fisiche da Londra a New York, per timore delle tariffe sull'UE e sulla Gran Bretagna. Tuttavia, un approccio più mite alle tariffe sull'Europa potrebbe sostenere una correzione nei prezzi dell'oro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I grandi speculatori sul mercato dell'oro, secondo i dati CoT, hanno ridotto le posizioni nette lunghe di 13.605 contratti, portandole a 201.962 nella settimana terminata il 18 febbraio. Le partecipazioni nello SPDR Gold Trust sono salite a 904,38 tonnellate metriche venerdì, un massimo storico dal agosto 2023. Nonostante i cali significativi nella sessione odierna, il quadro tecnico dell'oro rimane rialzista. Le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (linee blu e viola nel grafico) rimangono punti di supporto chiave, che in passato hanno sostenuto i prezzi dell'oro. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.