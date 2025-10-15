LVMH sorprende con i suoi utili. La moda è tornata a piacere agli investitori❓

L’ultimo rapporto trimestrale di LVMH (MC.FR) ha registrato un sorprendente ritorno positivo, suggerendo che il settore del lusso potrebbe riconquistare il favore degli investitori. Dopo due trimestri in calo, LVMH ha interrotto la tendenza alla debolezza della domanda di beni di alta gamma, registrando una crescita organica delle vendite dell’1% e un netto miglioramento nei principali segmenti di business, in particolare forte domanda per Moët & Chandon e Dior. La sorpresa ha spinto il titolo a un rialzo di oltre il 13% all’apertura, provocando brevemente una sospensione delle contrattazioni per eccessiva volatilità.

I risultati del terzo trimestre hanno evidenziato miglioramenti anche nelle regioni precedentemente in calo. In Cina, le vendite sono aumentate del 2% dopo un calo del 9% nella prima metà dell’anno, segnalando un primo segno di ripresa (supportato anche dai dati CPI di oggi, che mostrano maggiore domanda di gioielli di lusso nonostante la deflazione generale). Tutte le divisioni hanno superato le aspettative degli analisti, con moda e pelletteria in calo meno del previsto (-2% vs -3,5%).

Risultati chiave e previsioni:

Fatturato Q3 LVMH: €18,28 mld (+1% a/a; previsione: -0,72%)

Moda & Pelletteria: -2% (prev.: -3,48%), fatturato €8,50 mld (-7,1% a/a)

Vini & Distillati: +1% (prev.: -3,18%), fatturato €1,33 mld (-4% a/a)

Profumi & Cosmetici: +2% (prev.: +1,73%), fatturato €1,96 mld (-2,7% a/a)

Orologi & Gioielli: +2% (prev.: +1,05%), fatturato €2,32 mld (-2,8% a/a)

Retail Selettivo: +7% (prev.: +4,61%), fatturato €3,99 mld (+1,7% a/a)

Vendite USA: +3% (prev.: +1,93%)

Asia (escluso Giappone): +2% (prev.: -3,63%)

Europa: -2% (prev.: +1,5%)

Gli analisti (JP Morgan, Morgan Stanley) prevedono un continuo miglioramento, con possibile ritorno a una crescita sostenuta nel 2026, guidata soprattutto dalla ripresa della domanda cinese e dalla stabilizzazione dei mercati statunitensi ed europei.

Crescita organica delle vendite LVMH per divisione, Q3 2025. Fonte: XTB

Prospettive:

La direzione e gli analisti principali prevedono una ripresa graduale, con il rimbalzo più forte in Asia (escluso Giappone), soprattutto in Cina, mercato chiave per il lusso, e un potenziale di crescita continuo sostenuto dai risparmi elevati post-pandemia dei consumatori cinesi. La direzione avverte che il confronto con il Q4 sarà più difficile, ma la forte visibilità dei marchi durante eventi come quelli di Louis Vuitton e Dior supporta un outlook positivo per il prossimo anno. Si prevede che il 2026 offrirà confronti anno su anno più facili, fornendo una base solida per la ripresa globale del settore del lusso.

Gli ultimi risultati trimestrali di LVMH e la dinamica crescita del prezzo delle azioni indicano chiaramente che il settore della moda e del lusso potrebbe tornare a essere favorevole agli investitori dopo un periodo di incertezza e calo. Il ribaltamento della tendenza negativa di LVMH, evidenziato da un +13% del titolo, è un segnale forte, soprattutto perché il miglioramento delle vendite è visibile anche nei segmenti chiave e nei mercati esigenti come la Cina.

Importante sottolineare che il rimbalzo non riguarda solo il colosso parigino. Nei giorni scorsi, altre aziende del settore, come Kering, hanno registrato una crescita solida. Fino a poco tempo fa, il miglioramento del sentiment era spiegato principalmente da speculazioni a breve termine su un rimbalzo, ma i nuovi dati di LVMH mostrano che il rialzo delle valutazioni è alimentato anche da risultati finanziari reali, superiori alle attese.

LVMH Q3 2025: Crescita organica delle vendite per regione (effettiva vs. prevista). Fonte: XTB

Le azioni LVMH hanno iniziato a essere scambiate oggi con un netto gap rialzista e hanno superato di nuovo la media mobile esponenziale a 200 giorni, che in precedenza aveva rappresentato un importante livello di resistenza nel trend ribassista del titolo. Fonte: xStation