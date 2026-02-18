Market wrap: gli indici europei stabiliscono nuovi massimi 🚀

I mercati azionari europei hanno proseguito il loro forte rally, spingendo i principali indici su nuovi massimi storici, sostenuti dall’ottimismo sugli utili societari, dal calo dell’inflazione e dalla rotazione dei capitali verso i settori ciclici.

L’indice Stoxx Europe 600 guadagna lo 0,60% a 626 punti, su nuovi livelli record, trainato principalmente dai titoli della difesa e bancari.

Nel Regno Unito, l’indice UK100 (FTSE 100) ha raggiunto nuovi massimi storici, salendo dello 0,92% dopo che l’inflazione è rallentata intorno al 3,0%, il livello più basso da quasi un anno. Questo dato ha rafforzato le aspettative che la Bank of England possa iniziare presto a tagliare i tassi di interesse.

Le società della difesa sono state tra i principali motori del rally odierno. Le azioni di BAE Systems (BA.UK) salgono del 3,50% dopo la pubblicazione di profitti record e la notizia di un imponente portafoglio ordini.

Anche Rolls-Royce (RR.UK) ha toccato nuovi massimi, con un rialzo del 2,70%, sostenendo l’avanzata dell’UK100. Gli investitori stanno premiando le aziende legate ai settori aerospaziale e della difesa.

Oltre alla difesa, anche i titoli bancari e finanziari hanno rimbalzato, sostenendo il movimento rialzista più ampio in Europa dopo le precedenti pressioni sul settore. Anche le società legate alle materie prime e all’energia hanno contribuito ai guadagni.

Il membro del Comitato esecutivo della BCE, Piero Cipollone, ha evidenziato i progressi nel progetto dell’euro digitale, volto a salvaguardare il ruolo delle banche europee nel sistema dei pagamenti e a rafforzare l’infrastruttura locale dei pagamenti rispetto ai circuiti globali delle carte.

L’euro si è indebolito moderatamente dopo le indiscrezioni secondo cui la Presidente della BCE, Christine Lagarde, potrebbe lasciare l’incarico prima della fine del mandato, introducendo un elemento di incertezza.

Gli sviluppi geopolitici restano al centro dell’attenzione degli investitori, inclusi i colloqui di pace tra Ucraina e Russia e i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare, che stanno influenzando il quadro macroeconomico complessivo. Dati macroeconomici del Regno Unito L’inflazione al consumo nel Regno Unito è scesa al 3,0% a gennaio (dal 3,4% di dicembre), raggiungendo il livello più basso da quasi un anno e alleviando le pressioni sul costo della vita.

Anche l’inflazione core (al netto delle componenti più volatili) ha rallentato, rafforzando le aspettative che la Bank of England possa iniziare a tagliare i tassi già da marzo 2026. I mercati attualmente prezzano una probabilità di circa il 90% per tale mossa.

Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è salito intorno al 5,2%, il livello più alto degli ultimi cinque anni, rafforzando ulteriormente le argomentazioni a favore di un allentamento monetario.

Gli investitori ora si attendono il primo taglio dei tassi della BoE nel 2026, con la possibilità di ulteriori riduzioni qualora il processo di disinflazione prosegua.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.