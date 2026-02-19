Market wrap 🚩 L'Europa e l'EUR/USD arretrano a causa dell'elevato rischio geopolitico USA-Iran

I mercati azionari globali si stanno muovendo con un bias difensivo, mentre gli investitori riconsiderano il rischio di un possibile strike statunitense contro l’Iran. Con gli Stati Uniti che, secondo quanto riportato, stanno concentrando forze significative in Medio Oriente, qualsiasi escalation probabilmente aumenterebbe il premio per il rischio geopolitico nel petrolio e riaccenderebbe le pressioni inflazionistiche globali. Questa combinazione potrebbe ritardare i tagli dei tassi e, in uno scenario estremo, persino riaprire la prospettiva di rialzi dei tassi in alcune giurisdizioni. Sul fronte delle materie prime, il Brent crude è in rialzo dell’1,6%, avvicinandosi a 71 USD al barile. I futures sugli indici statunitensi registrano variazioni negative nello slot pre-mercato tra -0,3% e -0,4%. I metalli preziosi come oro e argento stanno perdendo slancio nei guadagni, mentre Bitcoin scende verso area 66.500 dollari. In Europa, la pressione sui principali indici rimane evidente, con il DAX in calo dello 0,8%, il CAC 40 in ribasso dello 0,8% e il FTSE 100 in flessione dello 0,6%. Panorama degli utili societari in Europa Questo ciclo di bilanci evidenzia una situazione non uniforme in Europa, con aree di resilienza nei settori industriale e finanziario, ma continua pressione nei settori delle materie prime e della domanda dei consumatori. Rio Tinto: utili piatti, con profitti del minerale di ferro in calo, mettendo in evidenza la pressione sui prezzi a livello di segmento.

Repsol: ha pianificato 1,9 miliardi di euro per dividendi e buyback nel 2026.

Centrica, Mondi: risultati operativi adjusted inferiori alle aspettative.

Drax: ha firmato un accordo di tolling di 15 anni per un sistema di accumulo di energia da 200 MW, rafforzando l’esposizione alla transizione energetica. Settore Technology & Industrials SAP: proposta di dividendo di 2,50 € per azione nel 2025.

BE Semiconductor: ordini Q4 migliori delle attese.

Airbus: prevede circa 870 consegne nel 2026, al di sotto delle aspettative di mercato.

Schneider Electric: ha evidenziato il potenziale di risparmio energetico guidato dall’AI, in linea con il tema strutturale dell’efficienza energetica.

Nexans: EBITDA adjusted annuale al di sotto delle previsioni. Settore Consumer & Services Pernod Ricard: vendite inferiori alle attese, indicando un peggioramento della domanda.

Nestlé: stima una crescita dei ricavi organici 2026 tra il 3% e il 4%, in linea con il consenso.

Renault: ha emesso previsioni caute in un contesto di concorrenza intensificata.

Air France-KLM: resta ottimista sul lungo raggio, sostenuto dalla domanda premium.

Kinepolis, Nilfisk: risultati annuali deludenti. Settore Financials & Real Estate Aegon, BAM: performance operativa in linea o superiore alle attese.

Tikehau Capital: asset under management a 52,8 miliardi di euro rispetto a 49,6 miliardi anno su anno.

Zug Estates: utile netto a 85,2 milioni di CHF rispetto ai 58,7 milioni dell’anno precedente.

LSEG (London Stock Exchange Group): sotto pressione attivista, con Elliott che spinge per un buyback da 5 miliardi di sterline e una revisione del portafoglio. Azioni degli analisti: upgrade e downgrade Upgrade principali: DWS: da UBS con rating Buy e target price 70 €.

Vonovia: da Morgan Stanley con rating Equal-weight e target price 30 €.

Aramis: da Morgan Stanley con rating Overweight e target price 5 €.

Capgemini: da Morgan Stanley con rating Equal-weight e target price 117 €. Downgrade principali: BASF: da Barclays a Underweight con target price 40 €.

Freenet: da UBS a Sell con target price 28,50 €.

Schroders: da UBS a Neutral con target price 590p. Iniziazioni di copertura: 74Software: avviata con rating Buy da Berenberg con target price 44 €. Ritorno delle azioni difensive? Consumer staples in recupero I titoli dei beni di consumo di base europei hanno registrato un rimbalzo significativo. L’indice MSCI Europe Consumer Staples ha superato un range di due anni e si prepara alla migliore performance relativa mensile rispetto al mercato ampio dal metà 2022. Il principale motore sembra essere una rotazione guidata dai flussi piuttosto che da una chiara inflection fondamentale. Punti chiave: Breakout: l’MSCI Europe Consumer Staples mostra il miglior momentum relativo dal giugno 2022.

Rotazione guidata dai flussi: riflette parzialmente una minore esposizione ai nomi percepiti come vulnerabili alla disruption dell’AI.

Valutazioni: il settore quota in linea con il mercato ampio, non al suo tipico premio a lungo termine.

Fondamentali: utili e trend dei volumi non mostrano ancora un catalizzatore chiaro per un’accelerazione sostenuta.

Posizione delle istituzioni sell-side: alcune banche restano underweight, citando potere di prezzo in diminuzione e pochi catalizzatori di EPS. Grafici e outlook tecnico Ultimi aggiornamenti su DE40 e EUR/USD (intervallo D1) mostrano un mercato che riflette i timori macro e geopolitici nella price action degli indici e nel cambio principale. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.