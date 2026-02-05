Market Wrap: la sterlina perde terreno in vista della decisione della BoE; ARGENTO e ORO tornano a scendere 💡

Stiamo entrando lentamente nella seconda fase della sessione di trading di giovedì. I mercati sono ancora in attesa delle decisioni sui tassi di interesse della BoE e della BCE. La prima avrà luogo tra meno di 14 minuti, alle 13:00, mentre la BCE deciderà alle 14:15. Si prevede che la Banca Centrale Europea manterrà i tassi invariati per la quinta volta, poiché la forte economia ha finora resistito alle tensioni globali e all’euro forte. Anche la Bank of England dovrebbe lasciare i tassi invariati, nonostante crescenti preoccupazioni sul mercato del lavoro britannico. Al momento, il DAX tedesco è in calo dello 0,46% sul mercato cash, il CAC40 francese sale dello 0,2% e il FTSE100 britannico è in calo dello 0,45%. I metalli preziosi tornano a forti perdite: l’argento crolla dell’11% a 78 USD, cancellando completamente il rimbalzo delle ultime due sessioni; l’oro arretra di un ulteriore 1,7% a 4.875 USD; i contratti sul platino perdono il 6,5%. L’indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,16%, con i settori tecnologico e media in testa alla performance e le azioni automotive in fondo alla classifica. Fonte: xStation Rheinmetall AG ha registrato un calo del 6,9% dopo che le previsioni degli analisti hanno portato a una revisione al ribasso del consenso sugli utili per quest’anno. A.P. Moller-Maersk A/S è scesa del 3,8% dopo che il colosso danese dei container ha annunciato l’intenzione di concentrarsi sulla disciplina dei costi di fronte al peggioramento dei tassi di trasporto causato dalla riapertura del Mar Rosso. KGHM Polska Miedź SA è scesa del 4,9%, guidando i cali nel settore dei materiali di base. Nel frattempo, il calo dei prezzi dell’argento ha fornito un impulso a Pandora A/S, le cui azioni sono salite del 6,3%, compensando una sospensione dei buyback a seguito di previsioni di vendite più lente per quest’anno. Shell Plc ha perso il 2,3% dopo che i suoi utili non hanno rispettato le aspettative. Sul Forex, il franco svizzero e il dollaro USA sono le valute che performano meglio. Si registrano cali, in particolare per la sterlina britannica. Si osservano ribassi significativi nelle criptovalute. Il Bitcoin è sceso sotto i 70.000 £ per la prima volta da novembre 2024.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.