Market Wrap: Wall Street e l'Europa perdono terreno; i mercati attendono Trump a Davos🛣️

Heatmap della volatilità sul mercato FX al momento. Fonte: xStation La sessione europea si presenta relativamente debole, con i primi segnali di rimbalzo rapidamente annullati. Alle 13:30, il DAX tedesco è in calo dello 0,95%, il CAC40 francese perde lo 0,33% e il FTSE100 britannico scende dello 0,2%. La debolezza interessa anche i mercati della Polonia, dove l’indice principale WIG20 è in ribasso dell’1,33%, risultando il peggiore in Europa. Le azioni Danone crollano del 5% dopo il ritiro dal mercato di Singapore del latte artificiale Dumex Dulac 1 a causa della presenza della tossina cereulide nell’olio ARA. Si tratta del peggior calo giornaliero degli ultimi sei anni, aggravato dalle preoccupazioni sulla reputazione del gruppo nel segmento nutrizione. Barry Callebaut è in rialzo dopo la nomina di Hein Schumacher (ex CEO di Unilever) alla guida della società, il più grande fornitore mondiale di cacao. Il nuovo CEO è atteso come figura chiave per aiutare l’azienda a uscire dalla crisi del mercato del cacao. Burberry guadagna il 5,3% grazie a vendite migliori delle attese durante la cruciale stagione delle festività, dimostrando la resilienza del retailer di lusso nonostante le pressioni sul settore. Il tema principale della giornata resta il discorso del presidente USA Donald Trump alla conferenza di Davos, previsto per le 14:30 CET. Bitcoin rimane in fase di consolidamento dopo una correzione di oltre il 30% nel quarto trimestre, con l’avversione al rischio e la correlazione con il mercato azionario che ne limitano il potenziale di rialzo. L’attenzione si è spostata su Davos, dove la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti (CLARITY Act) è oggetto di un intenso dibattito. L’inflazione nel Regno Unito ha accelerato per la prima volta in cinque mesi, raggiungendo il 3,4% su base annua a dicembre, rispetto al 3,2% di novembre, leggermente sopra le attese degli economisti (3,3%). L’aumento dei prezzi è stato trainato principalmente dall’incremento delle accise sul tabacco e dall’aumento delle tariffe aeree. Le valute antipodee sono attualmente le migliori performer sul mercato FX, mentre sterlina britannica e dollaro USA registrano ribassi. Il NATGAS segna un rialzo del 22% oggi, sostenuto dal perdurare del freddo negli Stati Uniti. I dati meteo aggiornati di ieri confermano il trend di raffreddamento già indicato lunedì. Anche il petrolio recupera terreno, con il WTI attualmente in aumento dell’1,5%. Gli investitori guardano ai dati API, in uscita questa sera, che forniranno indicazioni sulle variazioni delle scorte di greggio USA nell’ultima settimana. L’oro continua a performare bene: il contratto GOLD guadagna il 2,2% oggi, sostenuto da rinnovate preoccupazioni geopolitiche.

