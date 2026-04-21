Massimi in Test su Azionario

Oggi parlerá Kevin Warsh, il successore di Powell che prenderá il posto dell'attuale governatore dopo la prossima riunione di politica monetaria prevista per la prossima settimana. Nel frattempo esce la disoccupazione Uk in calo al 4,9%, scende di molto, un dato assurdo considerando la tendenza a lungo termine del dato. Mercati azionari ancora in fase di test dei massimi

Ribasso dai Massimi?

Il mercato si trova sui massimi mentre la dinamica mensile dei prezzi suggeriva un potenziale ribasso nel mese di aprile. La condizione tecnica attuale risulta controversa, da un lato i rendimenti eccessivi e dall'altra la dinamica tecnica di marzo che suggeriva un ritracciamento importante proprio dai massimi, condizione che al momento non si é manifestata. Abbiamo davanti a noi ancora tutta la settimana prossima fino a giovedí, qui puó succedere di tutto sia dal punto di vista geopolitico che a livello tecnico. Per il momento i mercati devono ancora formare un pattern ribassista nel breve per poter vedere un potenziale ribasso, per il momento non abbiamo nulla a supporto di una tesi ribassista dal punto di vista tecnico nel breve.

Buffett Indicator e Rendimenti del Nikkei

I rendimenti del Nikkei sono oramai vicini ad un 100% in 12 mesi, l'ultima volta che abbiamo visto un movimento del genere era il 1971, poi il Nikkei non riuscí a salire per diversi anni dopo quei massimi. Per l'esattezza i rendimenti del Nikkei sono oltre il 95% considerati i minimi di aprile dello scorso anno, rendimenti veramente eccessivi che di fatto non fanno pensare a livelli ottimali per strutturare una posizione propensa al rischio a lungo termine. Abbiamo anche altri fattori come ad esempio il Buffett Indicator che si trova oltre il 220%, livelli ben superiori a quelli visti durante la bolla delle dotcom e che risultano cosí alti oramai da diverso tempo. Ci troviamo di fronte a mercati estremi sia dal punto di vista fondamentale che dal punto di vista tecnico.

Volatilitá comanda

Il Vix si trova ancora a ridosso dei 20, livelli elevati. Ció che ci fa riflettere é sicuramente la dinamica rialzista di queste ultime settimane dove abbiamo assistito a rendimenti di oltre il 10-15% in circa 3 settimane di negoziazione, anche in questo caso dobbiamo tornare indietro nel tempo per assistere a movimenti del genere, ossia al 2022. Nel 2022 i mercati erano ribassisti, abbiamo assistito ad una dinamica dei prezzi assolutamente bearish che ha portato i mercati a scendere per circa 11 mesi tra alti e bassi, per l'appunto mercati ad alta volatilitá.