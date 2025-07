Disoccupazione UK in aumento Mercati ancora rialzisti e volatili sulla notizia di Bloomberg circa le ipotesi di un licenziamento di Powell, evento molto poco probabile per via della natura del mandato della Fed. Trump non puó giustificare in nessun modo un eventuale licenziamento di Powell in quanto il compito svolto finora é in piena linea con il mandato secondo cui la Fed mira al controllo dell'inflazione e alla piena occupazione. Notizia che muove i mercati ma che di fatto non cambia le dinamiche principali che rimangono le medesime da qualche mese a questa parte. Oggi la trimestrale di Netflix e Tsmc, poi le vendite al dettaglio e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione in Usa.



MERCATO VOLATILE SU POWELL "LICENZIATO"



Una notizia battuta da Bloomberg e riportata da altri organi di stampa secondo la quale un funzionario della Casa Bianca avrebbe parlato della quasi certezza del licenziamento di Powell. Una notizia che ha mosso i mercati ma che di fatto la maggior parte degli operatori sa non di facile applicazione. Powell, fino a prova contraria, sta eseguendo i suoi compiti secondo gli standard di politica monetaria della Fed, pertanto non ci sono gli elementi per un suo fine mandato prematuro, mandato che scadrá nel maggio 2026. In ogni caso il mercato sente la notizia, EurUsd passa da 1,1570 a 1,17 in pochi minuti per poi tornare verso 1,16, cosí come UsdJpy passa da 149 a 147 per poi tornare verso 148. Il mercato azionario attua un flash crash che viene subito riassorbito nel corso della serata, in pratica un falso allarme che di fatto non ha cambiato le carte in tavola. Per il momento il mercato é comunque al test dei massimi ma é evidente la difficoltá a far partire un movimenti ribassista degno di nota che si potrebbe configurare comunque come un semplicissimo ritracciamento.



SPREAD 2-10 ANNI IN SALITA E MERCATO DEL LAVORO USA



Sulla notizia di ieri abbiamo visto anche la forte risalita dello spread 2-10 anni che di fatto si é riportato a 60 punti base. Se ne parlava proprio a inizio settimana della possibilitá di rivedere uno spread in salita e che potrebbe puntare i 120 punti base per i prossimi mesi, il che coinciderebbe con i tagli dei tassi della Fed. Al momento si attende il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione, dato che di fatto potrebbe essere indicativo dello stato di salute attuale del mercato del lavoro in Usa, un mercato che di fatto risulta alquanto enigmatico per via delle incongruenze che troviamo sui dati, prima quelli di Challenger poi quelli relativi al tasso di disoccupazione.



DISOCCUPAZIONE UK IN SALITA E INFLAZIONE EURO



Ultimo aggiornamento per quanto riguarda i dati macro, la disoccupazione Uk sale dal 4,6% al 4,7%, il dato era previsto stabile ma a quanto pare le relazioni macro iniziano a muoversi secondo teoria. Seppur l'inflazione torna a salire, sale la disoccupazione, questo indica che l'economia Uk potrebbe affrontare un periodo in cui un calo dell'inflazione sarebbe coincidente con un aumento della disoccupazione, condizione necessaria per un rallentamento economico in piena regola e che al momento non viene assolutamente segnalato. Oggi uscirá il dato sull'inflazione europea che di fatto dovrebbe salire da 1,9% al 2%, dato che risulta buono per l'economia europea, un dato che non preoccupa assolutamente.

