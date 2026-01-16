Mercati azionari al giro di boa

Chiuse le prime trimestrali dagli Usa e usciti i dati piú importanti per il mese, i mercati azionari sembrano voler confermare la dinamica positiva vista da inizio anno mentre ci si appresta ad entrare nella seconda parte del mese. UsdJpy vende i massimi pur mantenendo un'impostazione tendenzialmente positiva, oro e argento proseguono senza sosta il rialzo mentre il petrolio tenta di scendere di nuovo sotto i 60 dollari al barile, confermando quindi la dinamica ribassista vista gli scorsi mesi.

Il punto sulle trimestrali bancarie Usa. Attesa per le Big

Le trimestrali bancarie hanno mostrato dei conti in salute per le maggiori istituzioni finanziarie con qualche criticitá sparsa che non incide in modo significativo, vedi ad esempio l'utile netto in calo di Jp Morgan rispetto al trimestre Q4 del 2024, cosí come quello di Citigroup in calo del -13% rispetto Q4 2024. Stiamo parlando comunque di trimestrali ottime dal punto di vista dei conti, sicuramente aiutate dai tassi di interesse ancora piú alti rispetto all'inflazione Usa e dei mercati azionari che stanno continuando la loro dinamica rialzista, questo ha permesso l'aumento dei numeri per quanto riguarda la raccolta di asset under management (vedi Blackrock) e dei volumi di trading (vedi Goldman Sachs e BofA). Si attende ora l'uscita delle trimestrali delle Big5 (o Mag7) tra la fine del mese e l'inizio di febbraio.

Azionario ancora al rialzo. Nasdaq il piú debole

I tentativi di ribasso ci sono stati soprattutto in Usa, tentativi che non sono andati a buon fine, soprattutto per il Nasdaq che sembrava promettente per un sano ritracciamento. Nasdaq infatti si presenta come il mercato azionario piú debole dal punto di vista tecnico in quanto la sua dinamica giornaliera vede diverse giornate consecutive con massimi venduti sempre sugli stessi livelli, ossia area 25900-26000. Quest'area é stata utilizzata per vendere mercoledí e provare l'allungo al ribasso, un allungo che non si é trasformato in un movimento consistente, bensí in un movimento che é tornato sui minimi settimanali dai quali stiamo vedendo un rimbalzo. La dinamica dei prezzi rimane ancora in fase di test dei massimi, pertanto la situazione tecnica risulta ancora molto dubbia dal punto di vista dei rialzi. Nasdaq potrebbe sorprendere nel corso delle prossime settimane con l'uscita delle trimestrali delle Big5 (o Mag7).



Grafico giornaliero di Nasdaq e i massimi venduti nei giorni scorsi - Fonte: XStation



UsdJpy, Argento i protagonisti del momento

UsdJpy é sicuramente l'asset da osservare per il mese, un cambio importantissimo che si trova su livelli di guardia per la BoJ. Siamo ancora tra i 158-159, livelli dai quali abbiamo visto anche dei movimenti tecnicamente interessanti nell'intraday, come ad esempio la forte vendita di mercoledí dove si é visto un calo di oltre 65 punti in poco piú di 5 minuti, un calo forte che ha segnato una presenza importante di venditori su livelli di prezzo tecnicamente importanti. L'argento si trova pericolosamente sui massimi con un forte aumento della volatilitá, quest'ultimo elemento solitamente preludio a forti ribassi a livelli storico. Questa volatilitá peró rende molto difficile identificare i livelli di prezzo tecnici dai quali potrebbe eventualmente partire un ribasso, quindi per il momento siamo ancora in fase di osservazione nel breve termine con la dinamica dei prezzi che rimane rialzista e che potrebbe portare i prezzi anche a toccare area 100 dollari l'oncia.