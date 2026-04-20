Mercati Azionari verso il Ribasso

- Petrolio ritorna sopra gli 85 dollari al barile
- Nikkei, in negativo sui futures e in positivo sul cash. Venduti i Massimi
- Vix sotto i 20, potremmo rivedere un rialzo
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- Nikkei, in negativo sui futures e in positivo sul cash. Venduti i Massimi
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Chiuso di nuovo Hormuz, petrolio di nuovo al rialzo dopo i forti ribassi di venerdí, mercati azionari al test dei massimi dopo la forte accelerazione al rialzo della scorsa settimana. Questa settimana le trimestrali di Tesla e Intel.
Petrolio, Test dei minimi
Con il forte ribasso visto nella giornata di venerdí, il petrolio é andato a testare i minimi in area 80 dollari. Questi livelli potrebbero fare da supporto di breve termine e fermare la discesa almeno monetaneamente. Il trend del petrolio, su base settimanale, é ribassista e questo é dovuto essenzialmente ai forti ribassi che abbiamo visto nel corso degli ultimi due mesi. L'area compresa tra i 115 e i 119 dollari é stata fortemente venduta: prima un ribasso di circa il -30% in due giorni a partire dal 9 marzo, poi l'ultimo ribasso il 7 aprile con circa un -20%. In sostanza il petrolio non vuole andare verso quei 150 dollari di cui si é parlato tantissimo nel corso dello scorso mese, la dinamica dei prezzi risulta chiara e l'evoluzione dello scenario geopolitico attuale ha un'influenza paradossalmente limitata sull'andamento dei prezzi. Lo scenario di guerra in Iran potrá anche peggiorare il sentiment sul petrolio, ma se il mercato non accetta di scambiare su determinati livelli di prezzo allora i prezzi sono destinati a non salire oltre certi livelli.
Azionario, Test dei Massimi
Mercati azionari al test dei massimi, la dinamica dei prezzi é assolutamente rialzista nel breve termine, una dinamica assolutamente in controtendenza con quanto vediamo sui grafici mensili. Per il momento la situazione risulta essere palesemente rialzista, non abbiamo alcun segnale ribassista nel breve. Oggi il Nikkei é andato in positivo sul cash con un +0,8% ma in negativo sui futures con oltre un -1%, in sostanza é stato venduto pesantemente il rialzo avvenuto nel pomeriggio di venerdí in seguito alla riapertura di Hormuz. Quello che stiamo vedendo sui mercati azionari é sicuramente un rialzo di breve termine che va contro la dinamica dei prezzi che vediamo su base mensile, questa dinamica potrebbe portare alla formazione di possibili ribassi nel corso di questa settimana. Inoltre i rialzi visti nel corso delle ultime settimane risultano assolutamente eccezionali in termini di ampiezza, il che suggerisce un aumento dela volatilitá strutturale classico delle fasi ribassiste di lungo termine.
Vix sotto 20
Questo ribasso del Vix potrebbe essere momentaneo in quanto abbiamo assistito ad un aumento della volatilitá strutturale molto simile a quanto visto nel 2022. Per il momento il Vix si trova sotto i 20, potremmo rivederlo in aumento nel corso dei prossimi giorni, sulla scia della dinamica di lungo termine dei mercati azionari.
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