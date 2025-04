Mercati, Brutte Chiusure Mensili

Oggi Inflazione Euro, Jolts e GDPNOW

La giornata di ieri é stata fondamentale per i mercati che vanno a chiudere il mese in negativo, con una dinamica ribassista di lungo periodo, il primo vero segnale che si trova sui grafici a partire dal bear market del 2022. A chiudere in negativo anche gli europei che fino a qualche giorno fa avevano tenuto la dinamica rialzista con una possibile chiusura positiva, ribaltata nella giornata di ieri. Le dinamiche attuali spingono verso una visione dei mercati ribassisti per il lungo periodo, inoltre la dinamica macroeconomica é particolarmente fragile in questo momento, pertanto sembra che le condizioni per vedere un ribasso di lungo periodo si stiano realizzando.



DINAMICHE MENSILI NEGATIVE



Chiudono in negativo il mese di marzo tutti gli indici azionari maggiori, Dax, Ftse Mib, Eurostoxx, Nasdaq, S&P500, Dow Jones, Nikkei, nessuno é stato lasciato indietro e questo é un forte segnale in quanto vediamo un ribasso corale su base mensile. I mercati Usa risultano particolarmente negativi rispetto all'Europa, pertanto la dinamica attuale presume un ribasso di lungo periodo per via di alcune dinamiche tecniche come ad esempio le chiusure del mese al di sotto dei minimi dei mesi precedenti, inoltre ci troviamo sui livelli di settembre/ottobre sugli indici Usa, a sottolineare quanto sia negativa la dinamica dei prezzi attuale. L'Europa si indebolisce ma a non é ai livelli dei mercati americani che risultano sicuramente piú deboli, cosí come il Nikkei che di fatto non é mai riuscito a riprendersi dal tonfo estivo di agosto dove ha perso circa un -28% da massimo a minimo. In sostanza si stanno creando tutti i presupposti per vedere un ribasso forte di lungo periodo, un vero e proprio bear market della durata di svariati mesi, il tutto dovrá essere necessariamente accompagnato da una dinamica macroeconomica in netto peggioramento rispetto a quanto vediamo in questo momento.

Chiusura mensile di Nasdaq al di sotto dei minimi dei mesi precedenti - Fonte: XStation



I DATI DI OGGI: INFLAZIONE EURO, JOLTS E GDP NOW



Oggi é la giornata con piú dati macro della settimana, si parte infatti con i primi dati PMI del settore manifatturiero per l'Europa, successivamente i dati relativi alla disoccupazione e all'inflazione nell'area euro che di fatto potrebbero essere determinanti per la gestione della politica monetaria in Europa che é l'unica area che al momento sta abbassando i tassi in linea con quanto succede dal punto di vista macroeconomico. Nel pomeriggio i Jolts, le posizioni di lavoro aperte e i rapporti di lavoro cessati in Usa che di fatto potrebbero darci una prima indicazione in linea di massima dell'andamento del mercato del lavoro in Usa. Nel tardo pomeriggio invece avremo l'uscita della prima proiezione del GdpNow della Fed di Atlanta, dato che balza all'occhio per via della forte negativitá recente e che vedrá il secondo aggiornamento nella giornata di giovedí.



DOLLARO INDEBOLITO



Anche le chiusure mensili sul Forex segnano un certo indebolimento per il dollaro Usa che di fatto potrebbe aver cambiato il suo trend di lungo periodo in ribassista. Tra le cause macroeconomiche sicuramente i dazi che potrebbero spingere il dollaro ad essere deprezzato a compensare il futuro aumento dei prezzi dei beni sui commerci internazionali, poi gli alti rendimenti che i titoli di Stato Usa offrono sul mercato che costringerebbero gli Usa a dover pagare interessi sul debito molto alti nel corso dei prossimi anni, ne consegue un deprezzamento di lungo periodo al fine di alleviare il peso delle cedole alte a lungo termine. Al momento la dinamica tecnica sul dollaro contro le majors risulta essere ribassista, in via di conferma nei prossimi mesi qualora non dovessimo vedere alcun attacco verso i minimi di EurUsd, GdpUsd e i massimi di UsdJpy su base mensile.