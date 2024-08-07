Mercati chiudono ribassisti. Non bastano i minimi di ieri

Mercati che cambiano volto nell'ultima parte di serata dove abbiamo visto un allungo al ribasso dei corsi azionari americani i quali vanno a confermare l'attuale situazione ribassista. Al momento c'é molta volatilitá come annunciato giá da tempo e ne conseguono questi movimenti molto impattanti su base giornaliera e che potrebbero essere la nuova normalitá per le prossime settimane.



MERCATI FORTI AL RIBASSO



Una chiusura pessima quella che vediamo sui mercati azionari proprio sul finire della serata, una dinamica veramente molto impattante soprattutto per coloro che hanno pensato al rimbalzo per via del forte rientro del Vix su livelli piú accettabili per il lungo periodo. La situazione tecnica é complessa e allo stesso tempo molto interessante soprattutto per coloro che riescono a gestire il rischio in modo appropriato rispetto alla volatilitá che presenta il mercato. In sostanza é un mercato per professionisti e non é piú il mercato dove bastava entrare al rialzo su ogni ritracciamento. Per fare un esempio pratico, anche il ribasso visto nelle scorse settimane é stato percepito da una gran parte di operatori come un semplice ritracciamento, una fase ribassista di breve che ha preceduto poi il forte ribasso che abbiamo visto nella gironata di lunedí.



BRUTTE CHIUSURE



Sugli americani siamo ritornati su livelli minimi di ieri, livelli che erano stati faticosamente raggiunti dopo il recupero di lunedí. Al momento il Nikkei ha chiuso relativamente bene con una candela daily positiva, il problema sono gli americani che hanno chiuso con le candele in negativo, un brutto presagio per la giornata di domani. Bisognerá fare attenzione all'uscita dei dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione che al momento rappresentano il dato piú importante della giornata. Si rimane quindi con una view ribassista anche se non si esclude una giornata di rialzo dai minimi.

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