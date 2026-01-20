Mercati in Discesa. Oro nuovi Massimi

- Mercati ribassisti rompono i minimi settimanali
- Nuovi massimi Oro sopra i 4700 dollari l'oncia
- Oggi Ursula von der Leyen al World Economic Forum
- Trimestrale Netflix in serata
In mattinata l'uscita della disoccupazione in Uk, poi la variazione dell'occupazione settimanale rilevata da ADP e nella serata la trimestrale di Netflix, questi i dati macro piú importanti di oggi. Attenzione al World Economic Forum dove nella mattinata vedremo un intervento speciale di Ursula von der Leyen alle 10:50, domani sará la volta di Donald Trump alle 14:30, questi i possibili market mover sulla questione dazi-Groenlandia
World Economic Forum e Mercati
Un WEF particolare quello di quest'anno dove vediamo al centro gli interventi dei leader di Europa e Usa alle prese con la questione Groenlandia, un market mover vero e proprio considerando la questione dazi, quest'ultimo il volano per il forte rialzo dei mercati che abbiamo visto partire tra marzo e aprile del 2025. Oggi sará la volta di Ursula von der Layen, che fará un intervento alle 10:50 fino alle 11:20, mentre domani sará la volta di Donald Trump alle 14:30, a ridosso dell'apertura del cash Usa. Il tema centrale, quello atteso dai mercati, é proprio la questione Groenlandia che in questo momento sta facendo da market mover e che potrebbe generare volatilitá sui mercati, mercati giá tesi dal punto di vista tecnico e che potrebbero vedere dei movimenti molto interessanti in termini di direzionalitá.
Ribasso Mercati. Situazione Tecnica Interessante
Forte ribasso dei mercati nella giornata di ieri con movimenti ben oltre il -1%, cosí come confermato dal Nikkei questa notte che scende anch'esso di circa un -1%. Le dinamiche settimanali risultano giá compromesse da ieri viste le rotture dei minimi della scorsa settimana, ribassi che dal punto di vista tecnico sono rilevanti. Probabilmente stiamo assistendo all'inizio di un ritracciamento interessante di lungo periodo che potrebbe riguardare l'andamento generale del mercato da qui alla fine del mese. Attenzione, il mese di gennaio é notoriamente un mese positivo, pertanto una chiusura negativa potrebbe risultare alquanto anomala e potrebbe segnare l'inizio di una situazione tecnica ribassista molto interessante di lungo termine. Per il momento quindi vediamo i test delle aperture mensili, ossia attendiamo un ritorno in negativo dei rendimenti da inizio anno, la situazione tecnica si fa interessante per un ribasso.
Dax, grafico settimanale e la rottura dei minimi della scorsa settimana - Fonte: XStation
Oro, nuovi massimi storici
Nuovo massimo storico per l'oro che arriva a rompere i 4700 dollari l'oncia, l'argento rimane ancora a ridosso di area 94 dollari dopo aver toccato area 94,65 come massimo assoluto. La situazione tecnica dell'oro é ancora rialzista, cosí come quella dell'argento, due metalli che stanno proseguendo una dinamica rialzista alquanto pericolosa vista anche la volatilitá sui massimi, soprattutto per quanto riguarda l'argento. Per il momento la situazione tecnica prosegue con i prezzi che vanno verso l'alto, ma attenzione perché la volatilitá in aumento sui massimi é quasi sempre preludio ad un forte ribasso improvviso che non lascia molto tempo alle interpretazioni tecniche. L'attenzione é massima su questi asset, la gestione del rischio diventa sempre piú complessa.
Grafico giornaliero di Oro e i nuovi massimi storici - Fonte: XStation
