Mercati in indebolimento

Mercati che mostrano segni di debolezza tecnici, le dinamiche settimanali stanno cambiando in negativo sui timeframe piú importanti come il giornaliero e il settimanale. Il petrolio prosegue la sua discesa e si riporta a 72 dollari al barile segnando nuovi minimi dalla discesa dai massimi assoluti dell'anno. Tentativo di discesa per i mercati Scende il Nikkei che mostra la dinamica piú aggressiva al ribasso su base giornaliera, oggi in recupero dai minimi visti nella giornata di ieri ma di fatto ancora negativo del -0,3% sul mercato cash. La vendita dai massimi su questo indice é stata molto forte, complice ovviamente l'eccesso di rendimento che vediamo da 14 mesi a questa parte, un rendimento incredibile di oltre il 130% che non si vedeva dagli anni 70. Male anche Nasdaq che scende di molto nella giornata di ieri con un sonoro -2% sul cash e circa un -3% sui futures, anche in questo caso la dinamica giornaliera sembra essere compromessa e la dinamica settimanale inizia a mostrare segni di cedimento importanti con la violazione dei minimi della settimana precedente. Stessa violazione dei minimi la troviamo sul Dax che prova comunque a reggere l'urto limando le perdite rimbalzando sui minimi. La dinamica dei mercati al momento rimane ancora tendenzialmente rialzista osservando le dinamiche mensili ma i timeframe importanti piú corti come il giornaliero e il settimanale iniziano a mostrare segni di debolezza evidenti. Petrolio fa nuovi minimi. Cosa aspettarsi in futuro? Petrolio Wti a 72 dollari, il mercato non accetta prezzi elevati e vorrebbe rivedere di fatto livelli molto piú bassi rispetto a quelli visti negli scorsi 3 mesi. Evidente il fatto che manca la domanda, non c'é guerra che possa mantenere alti i prezzi del petrolio e la dinamica tecnica conferma questi ribassi che potrebbero tranquillamente proseguire verso i 70 dollari. A livello tecnico il ribasso sul petrolio su base mensile sembra essere appena iniziato, in pratica potremmo aspettarci ulteriori ribassi, oppure una fase statica attorno ai 75 dollari. Qualora dovessimo vedere una fase laterale a ridosso dei 75 dollari, potremmo aspettarci un ribasso importante dell'inflazione e un ritorno al ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato che di fatto risultano prezzare tutti i rischi che il mercato sta affrontando ora: inflazione elevata, tassi al rialzo e flight to quality a favore dell'azionario. La Ipo di Bending Spoons Ieri l'annuncio ufficiale tramite il form F1 della Sec sulla quotazione di Bending Spoons. Il suo prezzo sará 27 dollari, il ticker BSP, la capitalizzazione stimata tra i 17,15 e i 19 miliardi di dollari. Questo é un ottimo biglietto da visita per Bending Spoons che si vedrebbe come rappresentate tech del mercato italiano per gli investitori internazionali, una grande vetrina che potrebbe portare l'azienda verso nuovi traguardi e nuove vette, mercati azionari permettendo. La raccolta di capitali dall'estero potrebbe essere una grande spinta futura per i progetti dell'azienda e per la reputazione dell'Italia sui mercati internazionali, mercati che vedono ora l'Italia come la terra del risiko bancario per eccellenza.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.