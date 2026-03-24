Mercati in Inversione

- Inversione generalizzata sui mercati coinvolge tutti gli asset
- Forte ribasso per UsdJpy e per i rendimenti dei titoli di Stato
- Forte ribasso per il petrolio che torna sui 90 dollari al barile
- Inversione di breve che potrebbe durare qualche giorno
- Inversione generalizzata sui mercati coinvolge tutti gli asset
- Forte ribasso per UsdJpy e per i rendimenti dei titoli di Stato
- Forte ribasso per il petrolio che torna sui 90 dollari al barile
- Inversione di breve che potrebbe durare qualche giorno
Per quanto Trump abbia influito con le sue parole, i mercati si trovavano giá su livelli tecnici ottimali per delle inversioni di breve termine, inversioni avvenute sulla maggior parte degli asset. Importantissima l'inversione di UsdJpy e il tentativo di ritorno al ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato.
Inversione fondamentale
Questa inversione tecnica é importantissima in quanto mette in pausa momentaneamente il forte ribasso che abbiamo visto partire da qualche settimana a questa parte. L'inversione peró é di breve termine, ossia non influisce sul lungo termine, il trend di fondo rimane tendenzialmente ribassista per il mercato azionario. Il motivo principale risiede nella volatilitá, il Vix rimane ancora molto alto, per questo la situazione é ancora fondamentalmente negativa. Questa inversione puó durare qualche giorno, potrebbe influire anche in maniera definitiva sulla chiusura mensile che vedremo solamente martedí prossimo.
UsdJpy e i Titoli di Stato
Ottimo il movimento di UsdJpy che scende rovinosamente da livelli che risultano pericolosi per la BoJ e che forniscono un ottimo assist al trend negativo del dollaro, un trend che a lungo termine risulta lampante su EurUsd e GbpUsd ma non su UsdJpy. Il ribasso di UsdJpy é importantissimo, é questo il cambio che decide le sorti del dollaro sul Forex, se non inverte in negativo UsdJpy, il dollaro non fa partire alcun movimento. Per il momento quindi UsdJpy potrebbe aver iniziato un'inversione di tendenza importante. I titoli di Stato vedono dei rendimenti in forte calo dopo le accelerazioni al rialzo che abbiamo visto nella mattinata di ieri, rendimenti sui decennali fuori da ogni fondamentale. Vedere un Gilt che tocca il 5,10% o il Btp superare in scioltezza il 4% senza vedere alcun movimento sui tassi di interesse o sull'inflazione é follia allo stato puro, pertanto il mercato ha deciso di ricomprare obbligazioni e cercare di far invertire queste tendenze che al momento risultano assolutamente fuorviate da aspettative di inflazione che sono molto lontane dalla realta.
Petrolio in calo
Calo del petrolio molto interessante dal punto di vista della tecnica. Il ribasso di ieri rallenta sicuramente la tendenza rialzista che vediamo da qualche settimana a questa parte. Avevamo giá parlato della dinamica dei prezzi vista nel 2022 dove, in una condizione molto simile a quella attuale, il petrolio non riuscí piú a superare i massimi. Troppo presto per parlare di petrolio verso i 150 dollari o verso i 200 dollari come dicono alcuni analisti, allo stesso tempo troppo presto per dire che il petrolio non tornerá a superare i 120 dollari. Al momento i prezzi stanno scendendo di nuovo, siamo intorno ai 90 dollari, livelli comunque ancora alti rispetto a fine 2025.
Pressione su UsdJpy
Rimbalzo Tecnico
Wall Street di nuovo sotto pressione 📉 I titoli IT calano, il settore petrolifero e del gas sale alle stelle
🚩Il Nasdaq perde ancora terreno mentre il petrolio e i rendimenti dei titoli di Stato rimbalzano
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