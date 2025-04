Mercati in Recupero

Oggi gli ADP Giornata di recupero da parte dei mercati azionari che di fatto rimbalzano sui minimi settimanali dopo i forti ribassi visti nelle scorse settimane. L'Europa ancora gravita attorno ai suoi massimi mentre risulta particolarmente debole il Giappone con il Nikkei che va a registrare nuovi minimi su base settimanale. Ieri l'uscita dei Jolts che hanno visto un ribasso delle posizioni lavorative aperte e un ribasso anche dei rapporti di lavoro cessati, nel tardo pomeriggio invece esce il Gdp Now della Fed di Atlanta che registra un disastroso -3,7% per il Pil Usa del Q1 2025, un dato veramente preoccupante. Oggi sará la volta della variazione dell'occupazione ADP.



MERCATI "TECNICI" IN FASE DI RECUPERO



Mercati azionari in fase di rimbalzo tecnico dopo le brutte chiusure mensili che di fatto segnano un possibile inizio di un bear market per i prossimi mesi grazie alle chiusure avvenute al di sotto dei minimi degli scorsi mesi, segnali molto importanti dal punto di vista tecnico. Questa situazione é ovviamente da monitorare giorno per giorno, settimana per settimana in quanto un mercato ribassista di certo non tende a sfogarsi nell'immediato ma necessita di tempo e soprattutto della strutturazione di fasi rialziste e ribassiste in modo alternato, come successe ad esempio nel 2022. Per il momento quindi gli occhi sono puntati sull'Europa che di fatto risulta il mercato piú forte rispetto a Usa e Giappone, unico mercato che risulta ancora positivo da inizio anno, pertanto risulta particolarmente anomalo rispetto al resto del mondo. Facciamo quindi molta attenzione a quello che potrebbe succedere in Europa per quanto riguarda l'andamento dei mercati, soprattutto sul Dax e sul Ftse Mib, i mercati che a livello tecnico risultano sicuramente i piú rialzisti. Questo perché i segnali tecnici su questi due indici non sono stati "chiari" come abbiamo visto sugli indici americani e sul Nikkei giapponese.



GDPNOW DISASTROSO



Prosegue la negativitá sul GdpNow della Fed di Atlanta che di fatto segna un -3,7%, un dato assolutamente disastroso in ottica futura per l'economia Usa. Anche il modello che aggiusta il dato per le importazioni ed esportazioni di oro risulta pessimo con un -1,4%. Tutto sembra tacere, come se il dato fosse ininfluente, di fatto conferma un rallentamento economico che dovrebbe spaventare e andrebbe anche a confermare quanto vediamo lato occupazione e inflazione, con le loro tendenze che puntano al peggioramento nel lungo periodo con un'inflazione tendente al ribasso e una disoccupazione tendente al rialzo. Il prossimo aggiornamento del dato arriverá il 3 aprile e al momento la situazione risulta particolarmente negativa.



ATTESA PER GLI ADP



Oggi l'unico dato macro rilevante é la variazione dell'occupazione di ADP dove si prevede un aumento da 77k a 105k, un dato che di fatto non é mai stato determinante nella lettura complessiva dei mercati, tranne nei casi in cui le sue variazioni sono risultate particolarmente positive o negative. Ricordiamo che domani abbiamo le richieste di sussidi e il report Challenger, quest'ultimo previsto essere particolarmente negativo e veramente incidente nella futura lettura del tasso di disoccupazione che uscirá venerdi.

