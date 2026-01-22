Mercati in Recupero

- Nikkei +2% nella notte
- UsdJpy ritorna a ridosso dei 159
- Oggi Pil, Pce e Sussidi USA
Una giornata positiva quella di ieri che va a coinvolgere la maggior parte dei mercati azionari. Vix in forte crollo, titoli di Stato con rendimenti al rialzo e mercati che si riprendono, praticamente una dinamica da boom economico scatenatasi in un pomeriggio. Bastava solamente l'apparizione di Trump a Davos per far partire un movimento rialzista che ha subito negato quel poco di negativitá che si stava affacciando sui mercati. Oggi molti dati dagli Usa, ossia il Pil, il Pce e le richieste di sussidi di disoccupazione Usa.
Mercati in "falso" Recupero?
Mercati che recuperano dai minimi, ma parlare di inversione é veramente prematuro, soprattutto alla luce dei dati di oggi e delle dinamiche ancora presenti sui grafici settimanali. Nikkei ha una dinamica dei prezzi a dir poco incredibile, erano stati rotti i minimi della scorsa settimana e stanotte il recupero con un sonoro +2% sul cash. Nasdaq e S&P500 rimangono ancora ben al di sotto dei massimi visti nelle scorse settimane, accusano ancora il brutto colpo dell'apertura di martedí, cosí come in Europa la dinamica dei mercati rimane principalmente quella ribassista. In sostanza quello di ieri é stato un rimbalzo tecnico aiutato da Trump e dalle sue parole, oggi vedremo effettivamente se la dinamica di recupero sará tale oppure no.
Massimi di Nasdaq su base settimanale dopo il recupero di Trump a Davos - Fonte: XStation
Oggi Pce, Pil e Sussidi in Usa
Giornata calda quella in Usa dove usciranno dei dati molto interessanti. Il Pce di novembre stimato al 2,8%, l'inflazione che tiene d'occhio la Fed per le decisioni di politica monetaria. Il Pil di Q3 previsto passare dal 3,8% al 4,3%, una spinta molto importante del dato. Le richieste di sussidi, un'incognita al momento visti i recenti dati molto positivi dell'ultima rilevazione e che hanno fatto da conferma dell'attuale situazione economica positiva degli Usa. La situazione economica Usa é parecchio controversa, da un lato dei miglioramenti flash di tutti i dati dopo delle chiare tendenze negative durate mesi, la situazione risulta veramente molto poco chiara. Vedremo oggi pomeriggio l'uscita dei dati cosa ci dirá.
Domani la Bank of Japan
Occhi puntati sulla Boj che domani é chiamata a decidere sui tassi di interesse che molto probabilmente rimarranno allo 0,75%. La situazione é delicatissima con il cambio UsdJpy che si trova di nuovo a ridosso dei 159, mentre i titoli di Stato continuano giustamente a vedere dei rendimenti al rialzo. La situazione attuale del Giappone é molto favorevole ad un aumento dei tassi o ad un intervento diretto sul mercato valutario a sostegno della valuta, ma per il momento la BoJ sembra essere parecchio attendista in merito. Un gran peccato visto che in Giappone non si vedeva un'inflazione cosí alta in corrispondenza di tassi in aumento da ben 35 anni, un'occasione storica per la BoJ per uscire fuori dalla spirale inflazione-deflazione che ha caratterizzato l'ultimo trentennio di economia nipponica.
Live Mercati in Sintesi
