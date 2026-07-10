Mercati in ripresa

Mercati che si riprendono sul finire della settimana, ricomprati i minimi raggiunti nella giornata di mercoledi. I mercati si indeboliscono ma non forniscono chiari segnali di ribasso. Lo Yen si apprezza nella notte contro il dollaro.

Ripresa dai minimi

Mercati azionari che si riprendono dai minimi visti nella giornata di mercoledí, l'indebolimento c'é stato ma nulla di cosí incisivo al punto tale da preoccupare gli operatori. Le dinamiche tecniche sono sicuramente in indebolimento ma non abbiamo ancora chiari segnali di ribasso che siano effettivamente corali. Abbiamo ad esempio un S&P500 che potrebbe chiudere la settimana in positivo mentre il Dow Jones é negativo seppur senza attaccare i minimi della scorsa settimana, il Dax invece sembra essere piú debole attaccando proprio i minimi della scorsa settimana. Segnali poco chiari, dinamiche molto variegate, i mercati non sono allineati e vedono giá le prossime trimestrali in uscita dalla prossima settimana, con le prime bancarie Usa e successivamente quelle tech sul finire del mese insieme alle banche centrali chiamate a decidere sui tassi.

Yen si apprezza

UsdJpy scende di circa una figura dai 162,40 dopo che il ministro delle finanze Katayama ha proposto misure per incoraggiare i fondi pensione ad investire in asset domestici. Movimento giá visto piú volte nel corso degli ultimi mesi, nulla che vada a sconvolgere la complessa dinamica tecnica dello yen che si ritrova ad affrontare un periodo di mercato alquanto singolare. I movimenti delle ultime due settimane sembrano peró incoraggianti verso un indebolimento strutturale, la dinamica settimanale infatti ha venduto i massimi della scorsa settimana confermando i massimi in area 162,70 come massimi venduti. A livello tecnico quindi il mercato sembra stia iniziando a strutturare un movimento ribassista ma ancora servono conferme tecniche per un ribasso di lungo termine. La BoJ potrebbe intervenire in qualsiasi momento cosí come abbiamo visto nel corso degli scorsi anni, la situazione dello yen é molto delicata.

Il debutto di SK Hynix

Azienda coreana regina delle memorie Ram alta larghezza di banda (HBM) con una quota di mercato del 58%. Queste memorie sono essenziali per tutto il settore dell'IA e la sua quotazione di oggi raccoglie circa 26,5 miliardi di dollari, denaro che verrebbe impiegato per la costruzione di un nuovo impianto di produzione a Yongin, in Corea del Sud, al fine di esaudire la domanda enorme di memorie che vede ordini fino al 2027. Il prezzo di quotazione sui mercati americani sará 1/10 rispetto a quello coreano, quindi 149 dollari per azione e la domanda é stata giá rilevata come 7 volte l'offerta, a conferma del forte appetito degli investitori per il titolo. Un titolo sicuramente interessante con una capitalizzazione che al momento supera di poco i 1000 miliardi di dollari, parliamo quindi di un peso massimo dei mercati.