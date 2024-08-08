Mercati ripartono dai minimi dopo le richieste di sussidi di disoccupazione

Recupero confermato nel breve e molti pensano giá alla fine del ribasso ma non c'é nulla di piú sbagliato che sottostimare i pericoli di un mercato azionario ad alta volatilitá. Al momento, almeno a livello tecnico era stato messo in preventivo dal report mattutino di oggi dove si sottolineava la probabilitá di vedere un rimanzo delle quotazioni, un movimento tecnico del tutto normale in una fase di alta volatilitá.



NASDAQ E DAX IN FORTE RIPRESA



Si riprende il Nasdaq e si riprende anche il Dax che, dopo una fase di compressione sui minimi tenuta per tutta la mattinata, si porta a raggiungere nuovi massimi su base giornaliera dopo il dato sulle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, dati buoni ma non troppo. Il dato é stato solo una scusa in quanto la dinamica tecnica di rialzo era stata messa in preventivo giá nel report della mattina dove si faceva luce sulla dinamica del Dax con la chiusura giornaliera positiva di ieri e il Nikkei che aveva chiuso in positivo la nottata. In sostanza, mercati in ripresa, ora si testano i massimi in attesa della chiusura di stasera.



DATI BUONI MA NON INCIDENTI



Ribasso delle richieste iniziali che si portano da 250k a 233k, un bel ribasso, mentre le richieste continue si portano da 1877k a 1875k, un ribasso di poco conto. Sale invece la media a 4 settimane che si porta a 240,75k dai 238k precedenti. In sostanza migliora di tanto solo il dato delle richieste iniziali mentre gli altri dati rimangono tendenzialmente negativi. Questo é solo il primo di cinque data release da qui alla prossima uscita del tasso di disoccupazione, pertanto abbiamo ancora tempo per fare le giuste valutazioni in merito a questi dati. Si attende ora solamente il dato sull'inflazione Usa che uscirá prossima settimana, il 14 agosto.

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