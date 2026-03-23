Mercati sugli estremi

Punti chiave Crollo di Oro oltre il -5,5%

Crollo dell'argento a -8%

Attenzione a UsdJpy che punta i 160

Titoli di Stato sotto pressione. Pronti per l'inversione?

Apertura pessima per questa settimana per Oro, Argento e Nikkei, quest'ultimo in forte calo per via del ribasso visto venerdí sui futures a mercati cash chiusi, nella realtá l'oscillazione di oggi risulterebbe stabile. Attenzione massima a UsdJpy che ritorna a 159,50, siamo molto vicini alla soglia dei 160. Crollo Oro e Argento Le voci per quanto riguarda la valenza di oro e argento come beni rifugio in tempi di guerra é stata assolutamente smentita, cosí come da programma e cosí come successo nel 2022, quando allo scoppio del conflitto russo-ucraino l'oro salí giusto il primo mese per poi crollare negli 8 mesi successivi. Al momento l'oro si avvicina ai 4200 dollari l'oncia con un crollo di oltre il -5,5%, l'argento a 62,50 crolla del -8%. La situazione tecnica sembra essere assolutamente compromessa almeno per il momento, ma dobbiamo fare attenzione a eventuali rimbalzi intraday anche se nel lungo periodo la situazione risulta palesemente direzionale al ribasso. UsdJpy comanda il Forex A comandare sul Forex é sicuramente UsdJpy che ritorna al momento verso i 160 e potrebbe vedere una forte inversione nel corso dei prossimi giorni qualota dovessimo assistere al superamento di questa soglia. Uno yen troppo debole non é sopportabile da parte della Boj, pertanto é molto probabile un intervento a sostegno della valuta domestica soprattutto in un clima dove il Giappone, noto importatore di petrolio, si ritroverebbe a pagare un prezzo altissimo per via della valuta debole. Questa situazione sullo yen influisce direttamente anche EurUsd e GbpUsd, cambi fondamentali per il destino del dollaro. Titoli di Stato, attenzione alle inversioni La questione titoli di Stato risulta ora molto delicata. I tassi non vengono toccati, l'inflazione é attesa al rialzo ma non sappiamo ancora di quanto, i rendimenti dei titloli di Stato salgono senza controllo. Questa salita dei rendimenti é assolutamente anomala e meritevole di attenzione. Non abbiamo alcun elemento di natura fondamentale che ci puó far giustificare il rialzo dei rendimenti che vediamo sull'obbligazionario. La situazione é assolutamente meritevole di attenzione dal punto di vista tecnico, alcuni titoli come quelli inglesi, o quelli tedeschi sono in forte sofferenza e di conseguenza potremmo assistere a forti dietrofront tecnici, ossia inversioni di tendenza.

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