Mercati sui Massimi

Argento nuovo record annuale Mercati azionari ancora rialzisti dopo la settimana delle banche centrali con la Fed e BoC che tagliano mentre BoE e BoJ rimangono ferme. In pratica la situazione tecnica risulta immutata mentre i fondamentali continuano ad essere molto slegati da quelle che sono le quotazioni attuali, soprattutto sui mercati americani. Aumenta lo spread tra i titoli a 2 e 10 anni Usa, spread che si riporta sopra 50 e sembra ancora non sbloccarsi del tutto. Ci attendiamo una settimana incentrata sulla tecnica e sull'andamento dei prezzi.



BANCHE CENTRALI E MERCATI



Una Bank of Canada che taglia e che parla di dazi scaricati interamente sui consumatori, in pratica l'aumento dell'inflazione é dovuto essenzialmente ai dazi che i consumatori dovranno assorbire e che anticipa una probabile tendenza mondiale dove l'effetto dazi si ripercuote interamente sull'inflazione. La Fed taglia, una mossa obbligata considerando i dati del mercato del lavoro che di fatto non sono assolutamente buoni e che preoccupano l'attuale lettura della situazione macroeconomica che sembra scricchiolare di fronte ai dati delle buste paga del settore non agricolo e di tutti gli altri dati pessimi usciti nel corso degli ultimi mesi. BoE rimane immobile per via di un'inflazione altissima e che rimane immobile a ridosso del 4%, mentre la BoJ lavora su una mossa restrittiva di vendita di asset, una buona premessa per il futuro aumento dei tassi. In questo contesto i mercati azionari non risultano sconvolti, le dinamiche tecniche sono rimaste le stesse di quelle precedenti alle banche centrali, non vediamo modifiche sostanziali che possono far pensare a cambiamenti di fronte, eppure lato fondamentale i cambiamenti paiono evidenti.



ARGENTO NUOVO RECORD



Nuovo massimo annuale e raggiungimento dell'area dei massimi di agosto 2011, l'argento si avvicina verso i 44 dollari mentre l'oro si riavvicina ai 3700 dollari l'oncia. Anche in questo caso le dinamiche tecniche sono immutate da tempo, i trend sono estremi e non ci sono avvisaglie di cambiamenti importanti almeno nel breve. Probabilmente complice di queste salite dei metalli preziosi é l'inflazione che rimane nella maggior parte dei casi al di sopra del 2% in quasi tutte le aree geografiche, inoltre la componente incertezza legata ai dazi e alla geopolitca gioca un ruolo importante in questa situazione. Per il momento non si vedono cambiamenti di trend all'orizzonte.



FONDAMENTALI SLEGATI DAI MERCATI?



L'azionario continua a salire nonostante il cambiamento evidente di narrativa che vede ora le banche centrali come la Fed voler tagliare i tassi per via del peso specifico maggiore del mercato del lavoro, mercato evidentemente in difficoltá da tempo e che ora sembra mostrarsi per quello che é. Le obbligazioni, con un panorama del genere e con un azionario che sale, continua ad essere in sostanziale laterale rispetto ai mesi scorsi, con le obbligazioni europee che rimangono sui livelli giá visti da tempo, mentre le obbligazioni Usa provano a vedere un ridimensionamento dei rendimenti seppur di bassa entitá. Per quanto rigurda i fondamentali, é proprio il mercato del lavoro che comanda la situazione ma la tecnica é quella che decide tutto. A proposito di quotazioni dei mercati, il Buffett Indicator sfiora il 220%, superando di netto quelli che erano i livelli della bolla delle dotcom, mai successo nella storia. Mercati azionari ancora rialzisti dopo la settimana delle banche centrali con la Fed e BoC che tagliano mentre BoE e BoJ rimangono ferme. In pratica la situazione tecnica risulta immutata mentre i fondamentali continuano ad essere molto slegati da quelle che sono le quotazioni attuali, soprattutto sui mercati americani. Aumenta lo spread tra i titoli a 2 e 10 anni Usa, spread che si riporta sopra 50 e sembra ancora non sbloccarsi del tutto. Ci attendiamo una settimana incentrata sulla tecnica e sull'andamento dei prezzi.Una Bank of Canada che taglia e che parla di dazi scaricati interamente sui consumatori, in pratica l'aumento dell'inflazione é dovuto essenzialmente ai dazi che i consumatori dovranno assorbire e che anticipa una probabile tendenza mondiale dove l'effetto dazi si ripercuote interamente sull'inflazione. La Fed taglia, una mossa obbligata considerando i dati del mercato del lavoro che di fatto non sono assolutamente buoni e che preoccupano l'attuale lettura della situazione macroeconomica che sembra scricchiolare di fronte ai dati delle buste paga del settore non agricolo e di tutti gli altri dati pessimi usciti nel corso degli ultimi mesi. BoE rimane immobile per via di un'inflazione altissima e che rimane immobile a ridosso del 4%, mentre la BoJ lavora su una mossa restrittiva di vendita di asset, una buona premessa per il futuro aumento dei tassi. In questo contesto i mercati azionari non risultano sconvolti, le dinamiche tecniche sono rimaste le stesse di quelle precedenti alle banche centrali, non vediamo modifiche sostanziali che possono far pensare a cambiamenti di fronte, eppure lato fondamentale i cambiamenti paiono evidenti.Nuovo massimo annuale e raggiungimento dell'area dei massimi di agosto 2011, l'argento si avvicina verso i 44 dollari mentre l'oro si riavvicina ai 3700 dollari l'oncia. Anche in questo caso le dinamiche tecniche sono immutate da tempo, i trend sono estremi e non ci sono avvisaglie di cambiamenti importanti almeno nel breve. Probabilmente complice di queste salite dei metalli preziosi é l'inflazione che rimane nella maggior parte dei casi al di sopra del 2% in quasi tutte le aree geografiche, inoltre la componente incertezza legata ai dazi e alla geopolitca gioca un ruolo importante in questa situazione. Per il momento non si vedono cambiamenti di trend all'orizzonte.L'azionario continua a salire nonostante il cambiamento evidente di narrativa che vede ora le banche centrali come la Fed voler tagliare i tassi per via del peso specifico maggiore del mercato del lavoro, mercato evidentemente in difficoltá da tempo e che ora sembra mostrarsi per quello che é. Le obbligazioni, con un panorama del genere e con un azionario che sale, continua ad essere in sostanziale laterale rispetto ai mesi scorsi, con le obbligazioni europee che rimangono sui livelli giá visti da tempo, mentre le obbligazioni Usa provano a vedere un ridimensionamento dei rendimenti seppur di bassa entitá. Per quanto rigurda i fondamentali, é proprio il mercato del lavoro che comanda la situazione ma la tecnica é quella che decide tutto. A proposito di quotazioni dei mercati, il Buffett Indicator sfiora il 220%, superando di netto quelli che erano i livelli della bolla delle dotcom, mai successo nella storia.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.