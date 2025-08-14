Potrebbe Bitcoin raggiungere l'equilibrio?
Sommario: Il Kenya prevede di utilizzare la tecnologia blockchain nei risultati del sondaggio in tempo reale La SEC americana cambierà idea...
News di mercato
Oggi esce il PPI in Usa, unico market mover della giornata mentre in mattinata abbiamo visto l'uscita del dato del Pil Uk che ha battuto le stime e nella tarda mattinata vedremo l'uscita del Pil europeo, dati macro importanti ma che di fatto muovono poco il mercato in presenza dei dati americani....
L’argento sta vivendo un notevole rialzo dei prezzi nel 2025, posizionandosi tra le materie prime con le migliori performance nei mercati globali. Con un prezzo vicino a 38,5 USD per oncia, il metallo prezioso ha già registrato un incremento del 33% dall’inizio dell’anno, superando...
Inflazione Usa al di sotto delle aspettative e mercato che prosegue la sua dinamica rialzista senza molti problemi, un dato che di fatto avvicina sempre di piú la Fed verso un taglio dei tassi ma che di fatto non cambia assolutamente il sentiment di mercato sull'azionario. Confermate le aspettative...
Le prospettive per il DE30 tedesco (future su DAX) non sono cambiate molto da ieri. Il benchmark continua a oscillare tra la media mobile di 33 periodi...
Sommario: Economic Symposium a Jackson Hole attira l'attenzione in mezzo al leggero calendario macroeconomico di venerdì Ordini di beni...
Sommario: Le letture del PMI degli Stati Uniti ancora una volta hanno suggerito un deterioramento I dati sugli alloggi arrivano al di sotto delle...
Sommario: L'indice Eurozona indica il tiepido tasso di espansione ad agosto Nuovi ordini di esportazione registrano il più piccolo...
Nel pacchetto di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di prezzo:...
Sommario: La US Securities and Exchange Commission respinge le proposte dell'ETF di Bitcoin Nuova carta Revolut per consentire il cashback...
Credit Suisse ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione in sospeso sulla coppia con...
Sommario: Le PMI manifatturiere e dei servizi delle economie europee attirano l'attenzione prima di mezzogiorno PMI e nuove vendite di case...
Sommario: Martedì l'indice S & P500 ha raggiunto il massimo storico infragiornaliero Gli indicatori tecnici suggeriscono che il...
Sommario: La lettura canadese delle vendite al dettaglio dovrebbe mostrare un lieve aumento Il consenso del mercato suggerisce che il rapporto...
Il recente calo del dollaro USA ha visto alcune pressioni a vendere dopo le notizie che indicano che il presidente Trump stia cercando una valuta...
Sommario: La lettura delle vendite all'ingrosso canadesi salirà sul palco nel primo pomeriggio Le autorità monetarie ungheresi...
Sommario: Guadagni lievi visti negli indici degli Stati Uniti US500 scambia meno dell'1% dal picco record Le azioni di Tesla hanno chiamato...
Citi ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURCAD. La Banca raccomanda di prendere una posizione corta sulla coppia con i seguenti livelli: Entrata...
Anche se la crisi turca rimarrà sotto i riflettori questa settimana, nonostante le vacanze in Turchia, il calendario contiene pochi punti interessanti....
Sommario: L'inflazione canadese sembra essere in cima all'agenda del venerdì Lettura preliminare dell'indice dell'Università...
Credit Agricole ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURCHF. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: Si prevede che la Norges Bank lascerà i tassi in attesa, ma tutti guardano all'orientamento della banca Le vendite al dettaglio...
Sommario: La produzione industriale cinese, le vendite al dettaglio e gli investimenti in immobili sono calati a luglio Le misure di stimolazione...
