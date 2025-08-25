per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Crypto News: Bitcoin in perdita all'inizio della settimana 📉Ethereum scivola del 5%

25 agosto 2025

I mercati globali aprono la sessione di lunedì con umori contrastanti. I futures di Wall Street sono in lieve calo, mentre il CBOE Volatility Index (VIX) sale di oltre l’1,5% dopo i forti ribassi della scorsa settimana. Il dollaro USA si rafforza mentre gli investitori assimilano nuovamente...

LIVE Caffé e Mercati

25 agosto 2025

In Live alle 8:30 su Youtube il consueto appuntamento con il nostro Market Analyst, David Pascucci con Caffé e Mercati, al rubrica di XTB che ci prepara alla nuova settimana dei mercati.  Clicca qui per Partecipare alla Live  Link: https://youtube.com/live/fWrCCx-wde8?feature=share    

Trimestrale Nvidia e PCE

25 agosto 2025

Il Governo Usa prende il 10% di Intel, una notizia che almeno teoricamente dovrebbe far ripartire il titolo che si trova in palesi difficoltá sia dal punti di vista fondamentale che tecnico. Nel corso della settimana vedremo anche la trimestrale di Nvidia, colosso del suo settore, mentre dal punto...

