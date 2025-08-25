Bayer crolla dopo il rilascio degli utili
Sommario: Angela Merkel sostiene l'idea di svuotare i derivati dell'euro a Francoforte DAX (DE30 su xStation5) verifica il livello di...
News di mercato
I mercati globali aprono la sessione di lunedì con umori contrastanti. I futures di Wall Street sono in lieve calo, mentre il CBOE Volatility Index (VIX) sale di oltre l’1,5% dopo i forti ribassi della scorsa settimana. Il dollaro USA si rafforza mentre gli investitori assimilano nuovamente...
Il Governo Usa prende il 10% di Intel, una notizia che almeno teoricamente dovrebbe far ripartire il titolo che si trova in palesi difficoltá sia dal punti di vista fondamentale che tecnico. Nel corso della settimana vedremo anche la trimestrale di Nvidia, colosso del suo settore, mentre dal punto...
Sommario: La PMI dei servizi potrebbe essere l'ultima possibilità per la sterlina Il deficit della bilancia commerciale USA dovrebbe...
Il dollaro USA è un chiaro vincitore martedì dato che l'indice ISM punta su una solida produzione statunitense e le preoccupazioni dei...
Sommario: I membri del MPC Carney, Haldane e Tenreyro conducono le udienze sul rapporto sull'inflazione Governor Carney: "MPC non ha previsioni...
Sommario: Il dollaro americano si riprenderà? AUDUSD sul supporto chiave Le azioni europee lottano contro gli Stati Uniti Agosto...
Un calo nell'indagine più recente del settore dal Regno Unito ha fatto poco per aiutare la sterlina questa mattina, con il tasso GBP / USD che...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPUSD. L'agenzia consiglia di prendere una posizione in sospeso sulla...
Sommario: I paesi dell'UEM sembrano preoccupati per la capacità del blocco di far fronte ai rialzi dei tassi d'interesse DAX (DE30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USDJPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: Dati dell'indagine da Regno Unito, Stati Uniti e Canada L'ISM di produzione dovrebbe diminuire per un altro mese I banchieri...
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
