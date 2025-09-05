per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
5 settembre 2025

In Live alle 18:00 su Youtube la rubrica "I Mercati in Sintesi" dove analizzeremo la settimana dei mercati ma soprattutto gli ultimi dati Nonfarm Payrolls e Tasso di Disoccupazione USA.  Clicca qui per Partecipare alla Live Link: https://www.youtube.com/live/Tn3LV92Z-T4  

🔝L'oro si avvicina ai 3600 dollari

5 settembre 2025

I dati sul mercato del lavoro statunitense sono risultati deludenti. Nonostante le aspettative fossero intorno a 75.000, la variazione dell’occupazione è stata di soli 22.000. I dati di luglio sono stati leggermente rivisti al rialzo, ma la variazione netta su due mesi è già...

Euforia sulle azioni Broadcom 📈 L'azienda sfiderà Nvidia? ❓

5 settembre 2025

Broadcom (AVGO.US) ha pubblicato i risultati del terzo trimestre, superando significativamente le aspettative del mercato e confermando il ruolo crescente dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. Il titolo è salito del 10,5% nel pre-market a Wall Street dopo che la società...

