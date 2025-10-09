Breaking News: Apertura Settimanale
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
News di mercato
Super Micro Computer: Il fornitore di infrastrutture AI diventerà il prossimo gigante tecnologico o è solo hype? In soli due anni, Super Micro Computer (SMCI) è passata da produttore di server di nicchia a una delle aziende più interessanti del mercato azionario statunitense....
Di più
Azioni Amazon e Performance Recenti Amazon shares sono salite di oltre 1,5% nel primo giorno del Prime Big Deal Day, contro un +1,1% del Nasdaq 100 e +0,5% dell’S&P 500, riflettendo ottimismo per possibili miglioramenti nell’e-commerce nel cruciale quarto trimestre stagionale. Year-to-date,...
Di più
Nei mercati finanziari, il cosiddetto “debasement trade” indica una strategia d’investimento volta a proteggere il potere d’acquisto dall’attuale svalutazione della moneta fiat. L’idea è semplice: quando governi e banche centrali espandono la massa monetaria...
Di più
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla coppia...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria