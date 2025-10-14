Michelin taglia le previsioni per il 2025, le azioni crollano!

Punti chiave L'azienda prevede un utile operativo compreso tra 2,6 e 3 miliardi di euro, al di sotto delle previsioni precedenti.

Le vendite in Nord America sono diminuite di quasi il 10% nel terzo trimestre, incidendo sulle previsioni riviste.

Michelin, uno dei principali produttori di pneumatici al mondo, ha annunciato una significativa revisione al ribasso delle sue previsioni finanziarie per il 2025. La notizia ha avuto un ampio impatto sul mercato azionario, con una reazione negativa da parte degli investitori, portando a un forte calo del prezzo delle azioni di Michelin. Attualmente le azioni della società sono in calo di oltre l’8% sulla Borsa francese. La revisione è dovuta a difficoltà di mercato, che colpiscono in particolare Michelin in Nord America. La società ha adeguato le stime di utile operativo per segmento a un intervallo tra 2,6 e 3 miliardi di euro, significativamente inferiore alle precedenti stime, superiori a 3,4 miliardi. Anche le previsioni per il flusso di cassa libero prima di fusioni e acquisizioni sono state ridotte, ora stimate tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro. Tra le principali sfide c’è un calo delle vendite in Nord America di quasi il 10% nel terzo trimestre. Questa situazione evidenzia le difficoltà affrontate dal settore automobilistico europeo in un contesto di incertezza economica globale. Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

