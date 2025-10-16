Nestlé: crescita costante e ristrutturazione ambiziosa determinano l'impennata del prezzo delle azioni

Nestlé ha pubblicato i risultati dei primi tre trimestri del 2025, mostrando una crescita moderata ma costante. La crescita organica dei ricavi ha raggiunto il 3,3%, mentre la crescita interna reale (RIG) si è attestata allo 0,6%. L’azienda ha confermato l’obiettivo di mantenere un margine operativo di almeno il 16% e ha annunciato un piano di ristrutturazione completo, che include la prevista riduzione di circa 16.000 dipendenti entro la fine del 2027. Dopo l’annuncio dei risultati, il prezzo delle azioni Nestlé è aumentato dell’8%, segnando il maggior incremento in un solo giorno negli ultimi 17 anni.

Dati finanziari per i nove mesi del 2025

Crescita organica dei ricavi: +3,3%

Crescita interna reale (RIG): +0,6%

Ricavi di vendita: 65,87 miliardi di CHF

Crescita organica in Europa: +4,3%

Asia, Oceania & Africa: +2,7%

Americhe: +2,5%

Nespresso: +6,7%

Nestlé Health Science: +3,8%

Waters & Premium Beverages: +4,4%

Altri segmenti: +3,8%

Impatto dei prezzi sulla crescita dei ricavi: +2,8%

Previsione margine operativo: minimo 16% (consenso 16,1%)

Piano di ristrutturazione e risparmi

Nestlé ha annunciato l’intenzione di ridurre la propria forza lavoro di circa 16.000 posizioni nei prossimi due anni, di cui circa 12.000 nei ruoli amministrativi e ulteriori 4.000 nella produzione e nella supply chain. L’azienda ha raddoppiato l’obiettivo di risparmio a 3 miliardi di CHF all’anno e prevede che i costi una tantum della ristrutturazione saranno circa il doppio dei risparmi programmati.

Inoltre, è in corso una revisione strategica del segmento Waters & Premium Beverages e di alcuni marchi principali e “value” nel settore salute e nutrizione, valutando eventuali cessioni o partnership commerciali.

Reazione del mercato e valutazione degli analisti

Dopo la pubblicazione del report, il prezzo delle azioni Nestlé è salito dell’8%, il più grande incremento in un solo giorno negli ultimi 17 anni. È importante notare che la crescita del titolo non è stata guidata dai risultati finanziari in sé, che sono stati per lo più in linea con le aspettative, ma principalmente dall’annuncio della ristrutturazione e dei piani di taglio del personale.

Il mercato e gli analisti hanno reagito positivamente a questa direzione, riconoscendo segnali di miglioramento nella crescita interna reale e apprezzando gli ambiziosi obiettivi di risparmio. Allo stesso tempo, sottolineano i rischi legati ai mercati esteri e le sfide previste nell’ultimo trimestre. Nonostante queste preoccupazioni, le misure adottate sono considerate una solida base per la trasformazione futura dell’azienda.

Fonte: xStation5