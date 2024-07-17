News del Mattino (17.07.2024)

Gli indici di Wall Street hanno chiuso la seduta di ieri vicino ai massimi storici. Il Dow Jones è cresciuto di quasi l'1,9% e, sostenuto dal rally di quasi il 6,5% di United Health Group dopo i risultati trimestrali, è salito a nuovi massimi storici; il Russell 2000 ha guadagnato il 3,5%, estendendo una serie di rialzi durante la quale ha portato con sé un guadagno di quasi il 12% nelle ultime cinque sessioni

I mercati sono supportati dalla crescente probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre, che il mercato sta attualmente scontando con una probabilità prossima al 100%. I dati sulle vendite al dettaglio di ieri, leggermente più forti del previsto, sono stati letti dal mercato come un segnale di un possibile atterraggio morbido, piuttosto che un segnale che impedirebbe alla Federal Reserve di allentare la politica monetaria.

Il sentiment nei mercati europei è leggermente più debole, probabilmente influenzato dai commenti piuttosto aggressivi provenienti dall’ambiente di Trump e dalla scelta di J.D. Vence come potenziale futuro vicepresidente degli Stati Uniti.

I commenti aggressivi riguardano soprattutto la Cina e suggeriscono di “lasciare andare” la questione dei finanziamenti alla difesa per l'Ucraina, cosa che potrebbe preannunciare un cambiamento negli equilibri di potere nel Vecchio Continente. Trump ha annunciato ieri che taglierà l’imposta sulle società al 15%; La vendita di U.S. Steel al Giappone è in questione

Nonostante il secondo giorno del plenum della leadership del Partito Comunista Cinese, la volatilità del mercato azionario cinese rimane contenuta; oggi l'indice Hang Seng è aumentato solo dello 0,2%.

L'indice MSCI Asia Pacific ha invertito la serie di ribassi durata tre giorni, dopo il rally di ieri negli Stati Uniti. Tuttavia, gli indici giapponesi hanno registrato cali compresi tra lo 0,4 e lo 0,5%; Ha perso anche il KOSPI della Corea del Sud. L'ASX australiano è salito a nuovi massimi storici, guadagnando quasi l'1% ieri

L'oro è ancora vicino ai massimi storici, anche se l'argento perde quasi lo 0,9%. L'EUR/USD rimane al di sopra del livello 1,09. I rendimenti dei bond statunitensi a 10 anni sono scambiati intorno al 4,17%

I futures sugli indici europei DAX, FTSE o CAC40 vengono scambiati per lo più a un margine inferiore rispetto agli utili ASML del colosso europeo dei semiconduttori (prima dell'apertura del mercato). I mercati attendono oggi gli utili del secondo trimestre delle società statunitensi: Johnson & Johnson, Prologis e Northern Trust (prima dell'apertura del mercato); Alcoa, Ally, Kinder Morgan Steel Dynamics e US Bancorp (dopo la sessione)

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