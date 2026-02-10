Nikkei di nuovo forte

- Nikkei sale di oltre il 2% sui massimi storici
- Oggi i Retail Sales in Usa previsti al ribasso
- Buffett Indicator al 224%
Nikkei si riprende dopo le forti vendite dai massimi di ieri, ottima trimestrale di Unicredit che si conferma come una delle migliori banche d'Europa, oggi le vendite al dettaglio in Usa prima del tasso di disoccupazione di domani.
Azionario ancora sui massimi
Nikkei fortissimo al rialzo con oltre un +2% dopo i ribassi partiti dai massimi storici. Il Nikkei é uno degli indici da osservare per identificare un eventuale ribasso dei mercati azionari, la sua forza al rialzo é impetuosa e sembra non volersi fermare facilmente. La sua dinamica é estremamente rialzista e questo coinvolge anche indici come Ftse Mib e Dow Jones che risultano anch'essi estremamente forti a differenza di Dax e Nasdaq che invece risultano essere relativamente deboli dal punto di vista tecnico. Ora ci troviamo sui massimi e non abbiamo alcun segnale di ribasso evidente, la situazione tecnica sembra essere ancora rialzista fino a prova contraria anche di fronte a nuovi massimi storici.
Oggi i Retail Sales in Usa
Dato importante che sta ad indicare la propensione del consumatore americano al consumo, un dato che influisce in parte sull'andamento dell'inflazione che é prevista uscire venerdí al ribasso rispetto al dato precedente. Questo dato infatti é previsto in calo dal 3,3% al 2,9%, un calo in linea con quella che é la normale tendenza dell'inflazione e in linea con quanto vediamo su alcuni numeri relativi al mercato del lavoro, dati che usciranno domani e che sono molto attesi dagli operatori.
Buffett Indicator a 224%
Obbligazionario che vede dei rendimenti in leggero calo mentre i mercati azionari continuano a salire. Una condizione molto particolare quella che vediamo in quanto solitamente succede il contrario, ossia si compra azionario e si vende obbligazionario, situazione particolare come ad esempio quella relativa al Bitcoin, asset di puro rischio che viene venduto, indice di paura sul mercato. La paura peró non la vediamo sulle quotazioni che continuano a macinare record al punto tale che il Buffett Indicator si trova oramai sopra i 200% in modo stabile da mesi e tocca ora il 224% trovandosi su livelli a dir poco estremi. Questa condizione non puó durare ancora a lungo, assumersi rischio su questi livelli di mercato risulta molto pericoloso.
