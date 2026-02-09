Nikkei nuovi massimi storici

Una settimana molto importante per i dati macro provenienti dagli Usa, con la disoccupazione in uscita mercoledí e l'inflazione in uscita venerdí, due dati crucali per la Fed da monitorare per il destino dei mercati. Nel frattempo il Nikkei fa nuovi massimi storici nella notte con una fortissima salita post elezioni anticipate dove la Takaichi vince in modo schiacciante, scende il cambio UsdJpy prima dell'apertura del cash europeo.

Nuovi massimi storici per Nikkei. Rialzo e poi Crollo

Nuovi massimi storici raggiunti praticamente in apertura con un +3,5%, rialzo letteralmente evaporato nel corso della sessione asiatica e i prezzi si riportanoi sui valori di apertura. Rialzo molto forte e un ribasso altrettanto importante per l'indice asiatico che, insieme a Ftse Mib e Dow Jones, é uno degli indici piú forti in termini direzionali nel lungo termine. Un cedimento importante di questo indice, cosí come Ftse Mib e Dow Jones, potrebbe indicare l'inizio di una fase di inversione ribassista per i mercati, inversione che al momento non vediamo ma che potrebbe palesarsi a breve per via della forte direzionalitá che non trova pause. Questa settimana potrebbe essere cruciale a livello tecnico per via dei dati macroi in uscita di fondamentale importanza.

Grafico Orario di Nikkei e lo squeeze della giornata di oggi - Fonte: XStation

UsdJpy guida il Forex

La direzionalitá di Usdjpy é cruciale per l'andamento generale del Forex. EurUsd e GbpUsd risultano giá ben improntati al rialzo oramai da circa 1 anno mentre UsdJpy sembra essere ancora dubbioso in termini di direzionalitá per via del cambio di politica monetaria dei recenti anni che ha di fatto portato a riconsiderare i titoli di Stato e la quadratura macroeconomica del Giappone che é ritornata ad un'inflazione positiva e al di sopra del target in un clima non di certo accomodante. Un cambio di rotta di UsdJpy, una direzionalitá verso il basso potrebbe portare aad ulteriori deprezzamenti del dollaro che giá vediamo su euro e sterlina. Al momento la situazione tecnica su base mensile indica questa inversione al ribasso, con i massimi al di sopra dei 157 sistematicamente venduti nel breve, dai quali potrebbe partire un movimento ribassista importante. Oggi il cambio, dopo aver toccato i 157,65, crolla a 156,20, i livelli sopra 157 vengono confermati come livelli venduti dal mercato.

Grafico Mensile di UsdJpy e la vendita dei massimi degli scorsi mesi in area 157 - Fonte: XStation

Oro e Argento in ripresa

Oro e Argento provano a riprendersi dopo i minimi raggiunti nella scorsa settimana. Oro sembra essere piú tonico al rialzo con una dinamica giornalieria che sembra essere molto piú solida rispetto a quella dell'argento, quest'ultimo in palese difficoltá per via della struttura di mercato meno liquida pertanto piú volatile e sensibile ai cali. Ricordiamo che la dinamica di lungo termine su base mensile dei due metalli é ancora rialzista, pertanto potremmo assistere ad ulteriori allunghi al rialzo che potrebbero portare le quotazioni a ridosso dei massimi visti nel corso delle scorse settimane. Attenzione peró, a livello tecnico potrebbe essere difficile rivedere i massimi storici.

Il calo di Bitcoin

Il ribasso di Bitcoin é ancora in essere su base settimane seppur abbiamo assistito ad un forte recupero che ha riportato le quotazioni in area 70000. Questa non é condizione sufficiente per decretare un'inversione e la dinamica dei prezzi attuale di lungo periodo sembra ancora puntare verso il basso. Quella di Bitcoin é una direzionalitá ribassista spiccata che di fatto avrá bisogno di diverse giornate di negoziazione prima di un'eventuale strutturazione di un'inversione. La situazione tecnica quindi rimane invariata, con forte volatilitá e ancora propensione al ribasso per i prezzi dell'asset di fatto piú rischioso dei mercati.