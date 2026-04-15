Nikkei sente i massimi

Test dei massimi fallito per il Nikkei che torna indietro dopo aver toccato i massimi della prima settimana di febbraio e della prima settimana di marzo intorno ai 58700. Questo test é importante in quanto potrebbe guidare i trend dell'azionario in generale. Petrolio di nuovo in discesa, arriva a toccare gli 87 dollari al barile, quei target a 150 dollari ora sembrano davvero lontani.

Test Massimi fallito

Un test fallito da parte del Nikkei che ora potrebbe far partire un movimento ribassista, o meglio, un movimento di ritracciamento proprio da questi massimi in area 58700 punti, livelli che fanno capo alla prima settimana di febbraio e alla prima settimana di marzo. Per il momento parliamo di un movimento iniziale, un movimento di preparazione a quello che potrebbe essere un nuovo ribasso du base settimanale. Attendiamo quindi questa chiusura settimanale per eventualmente iniziare a parlare di un movimento ribassista.

Petrolio sotto i 90 dollari

Si conferma ancora la teoria secondo cui i movimenti attuali siano molto simili a quelli del 2022. Inoltre ricordiamo anche come i prezzi abbiano rifiutato di fare mercato in area 115-120 dollari nel corso delle scorse settimane, con i fortissimi ribassi della durata di poco piú di 24 ore compresi tra il -20% e il -30%. Il mercato non vuole il petrolio troppo in alto, il mercato non compra petrolio a ridosso dei 120 dollari, questo é quanto abbiamo visto nel corso di queste ultime settimane. Il trend del petrolio é ancora in fase di definizione, ma per il momento i massimi visti a inizio marzo potrebbero essere i massimi per i prossimi mesi, cosí come avvenuto nel 2022.

UsdJpy verso l'inversione?

Interessante anche la dinamica che si sta creando su UsdJpy, con una potenziale inversione proprio da area 159, livelli molto pericolosi per la Bank of Japan. Per il momento questa dinamica guida anche quanto vediamo su EurUsd e GbpUsd che stanno di fatto provando ad invertire contro dollaro, confermando quindi un eventuale proseguimento del ribasso del dollaro per il lungo termine. Ricordiamo che a pesare sul dollaro debole c'é sicuramente l'enorme debito pubblico e i costi delle cedole sui titoli emessi negli ultimi anni.





