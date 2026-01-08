- Nikkei al ribasso con un -1,6%
- Test dei massimi settimanali per i mercati azionari
- Oggi Disoccupazione Italia e Europa
- Oggi Report Challenger e Richieste di Sussidi di Disoccupazione in Usa
- Nikkei al ribasso con un -1,6%
- Test dei massimi settimanali per i mercati azionari
- Oggi Disoccupazione Italia e Europa
- Oggi Report Challenger e Richieste di Sussidi di Disoccupazione in Usa
Nikkei vende i massimi in una seduta particolarmente negativa che vede un calo di oltre il -1,6%. Venduti i massimi settimanali, un importante segnale anche per gli altri mercati come quelli europei che di fatto stanno cercando di andare ancora al rialzo alla ricerca di nuovi massimi. Oggi vedremo l'uscita dei dati occupazionali di Italia e Europa mentre si attende il Report Challenger sui tagli di posti di lavoro in Usa e le richieste di sussidi di disoccupazione. Domani é il turno del tasso di disoccupazione in Usa, il dato piú importante della settimana.
Massimi venduti in Giappone e Usa. Comanda l'Europa
Massimi settimanali venduti nella sessione asiatica, in scia con i massimi venduti nella serata di ieri in Usa, massimi tecnicamente validi che oggi potrebbero fare da spinta ad un movimento ribassista nel corso del pomeriggio. Questo scenario tecnico é importante in quanto stiamo testando la bontá di questo movimento rialzista che oramai perdura da molto e sappiamo anche che il mese di gennaio é un mese notoriamente positivo per i mercati azionari, pertanto il test attuale potrebbe caratterizzare in modo determinante l'andamento del mese. La giornata di oggi avrá la funzione di preparare la chiusura settimanale di domani, fondamentale in quanto la prima vera settimana di trading del mese. Sui futures del Nasdaq abbiamo giá rotto i minimi della giornata di ieri, attendiamo l'apertura del cash che avverrá dopo l'uscita dei dati occupazionali del report Challenger e delle richieste di sussidi di disoccupazione. Gli indici europei risultano sicuramente piú tonici dal punto di vista tecnico, non abbiamo infatti segnali di debolezza evidenti come per Nikkei o Nasdaq su base settimanale, ma su base giornaliera abbiamo un indebolimento sulle strutture giornaliere. Anche in questo caso siamo in fase di test, l'Europa comanda al momento il sentiment dei mercati.
Nikkei, grafico settimanale e i suoi massimi venduti nella notte - Fonte: XStation
Disoccupazione Europa e Italia
oggi usciranno idati sulla disoccupazione in Europa e in Italia, dati che non dovrebbero fare da market mover ma che di fatto risultano importanti nella lettura macroeconomica generale. Per l'Italia il dato é atteso stabile al 6%, per l'Europa la disoccupazione é attesa al 6,4%, anch'essa stabile. Facciamo attenzione a questi dati in quanto, qualora dovessero uscire negativi, potrebbero attivare la curva di Phillips, ossia quella correlazione inversa tra inflazione e disoccupazione che vediamo attiva in Uk, Canada e Usa, manca all'appello proprio l'Europa. Un peggioramento dei dati occupazionali, notoriamente in ritardo rispetto a Usa, potrebbe far rivedere nel prossimo futuro le mosse della Bce in merito ai tassi con possibili eventuali ulteriori tagli anche in presenza di inflazione al target del 2%.
Report Challenger e Richieste di Sussidi di Disoccupazione Usa
Oggi l'uscita del report Challenger, il report sui tagli di posti di lavoro in Usa che al momento segnano un record su base annuale che non vedevamo dal post-pandemia. Infatti i tagli di posti di lavoro per quest'anno hanno superato ampiamente 1 milione di unitá, dati che abbiamo visto solamente in periodi di forte rallentamento economico, un rallentamento che in Usa ancora non si é palesato su tutti gli altri dati macro se non per un'iniziale tendenza a peggiorare, vedi ad esempio il tasso di disoccupazione. Oggi il dato relativo a dicembre che andrá a chiudere l'anno del report Challenger e che ci dará la foto definitiva del 2025. Occhio alle richieste di sussidi di disoccupazione in quanto quelle continue potrebbero ritornare a 1900k unitá, mentre le richieste iniziali a ridosso della soglia dei 210k unitá. Numeri questi non preoccupanti se messi in relazione con i dati precedenti, ma la tendenza potrebbe essere quella del ritorno al rialzo stando almeno alle stime e un rialzo forte delle richieste coincide solitamente con un rialzo del tasso di disoccupazione, quest'ultimo fondamentale per le scelte della Fed per il prossimo 28 gennaio.
Live Mercati in Sintesi
US OPEN: Gli investitori sono cauti di fronte all'incertezza
L'indice US100 sale dopo il calo dei dati NFP 💡
L'EURUSD continua a scendere nonostante i solidi dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona📉
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.