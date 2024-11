Notizie del giorno (04.11.2024)

La sessione nella regione Asia-Pacifico procede moderatamente. Gli indici cinesi stanno guadagnando tra lo 0,30% e lo 0,60%, l'indice SG20cash di Singapore è in rialzo dello 0,30% e l'indice AU200.cash australiano è scambiato con un aumento dello 0,20%. La borsa in Giappone rimane chiusa oggi per una festività nazionale.

Questa settimana sarà cruciale per gli investitori: domani verrà eletto un nuovo presidente negli Stati Uniti e giovedì il comitato FOMC prenderà la sua decisione sui tassi di interesse. Un taglio di 25 punti base è attualmente quasi interamente prezzato nei mercati. Tuttavia, l'attenzione degli investitori sarà rivolta al discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, e alle prospettive per i prossimi mesi.

Nella prima parte della giornata sul mercato Forex, si osservano significative diminuzioni dell’indice USD, USDIDX. Al momento della pubblicazione, l’indice è scambiato in calo dello 0,60% a 103,6000 punti. Questa notevole volatilità è dovuta alle imminenti elezioni negli USA e al drastico calo delle probabilità di vittoria di Trump secondo i bookmaker.

Proprio venerdì, prima del fine settimana, i bookmaker davano una probabilità superiore al 62% di vittoria per Trump. Al momento della pubblicazione, è scesa al 54%. Questo ampio spostamento è dovuto alle prese di profitto da parte degli speculatori.

Il calo del dollaro si verifica nonostante il forte aumento dei prezzi del petrolio. Le quotazioni di OIL.WTI sono in rialzo del 2,10% oggi, raggiungendo i 70,80 USD al barile dopo la decisione dell’OPEC+ di ritardare l’aumento della produzione di un mese.

Domenica, l’OPEC+ ha annunciato che estenderà il taglio della produzione di 2,2 milioni di barili al giorno (bpd) per un altro mese a dicembre. L'aumento della produzione era già stato rinviato da ottobre a causa dei prezzi in calo e della bassa domanda. Il gruppo avrebbe dovuto incrementare la produzione di 180.000 barili al giorno a partire da dicembre.

La RBNZ ha rilasciato un’anteprima del suo prossimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, evidenziando i significativi rischi geopolitici come una preoccupazione chiave per la stabilità finanziaria. I principali rischi derivano dalle tensioni globali relative a Russia, Cina e Medio Oriente.

Lunedì, Israele ha notificato ufficialmente alle Nazioni Unite la cancellazione dell'accordo che ha regolato la sua relazione con la principale organizzazione delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (UNRWA) dal 1967. Il mese scorso, il parlamento israeliano ha approvato una legge che vieta all'UNRWA di operare in Israele.

Nel mercato delle criptovalute, si osservano cali, sostenuti dal calo delle probabilità di vittoria di Donald Trump e dall'incertezza generale degli investitori legata alle imminenti elezioni.

Bitcoin è sceso nuovamente sotto il livello dei 70.000 USD e ha persino testato i 67.500 USD nel fine settimana. Al momento della pubblicazione, sta leggermente rimbalzando a 69.000 USD.

