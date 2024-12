Notizie del mattino (02.12.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno operando con sentimenti contrastanti. Gli indici cinesi sono in calo dello 0,30-0,40%. L'indice Nikkei 225 del Giappone guadagna lo 0,30%, raggiungendo i 38.400 punti, mentre i future SG20cash di Singapore perdono lo 0,09%.

Sul mercato forex, il dollaro statunitense è il principale protagonista nella prima parte della giornata, con guadagni che vanno dallo 0,3% fino a un massimo dello 0,5% rispetto alle altre valute. Il Dollar Index rimbalza dello 0,41%, attestandosi a 106,2000 punti.

Dall'altro lato, lo yen giapponese è tra i principali perdenti, con un calo dello 0,4% fino a un massimo dello 0,7%. La coppia valutaria USD/JPY sale dello 0,67% a 150,5380.

Nella prima parte della giornata sono stati pubblicati i rapporti PMI per il settore manifatturiero in Giappone, Cina e India, tra gli altri.

Il PMI manifatturiero del Giappone si è attestato a 49,0 punti a novembre, in calo rispetto ai 49,2 punti di ottobre, segnando il livello più basso da marzo. Il calo riflette sfide persistenti, con una domanda più debole che porta a continue diminuzioni negli ordini e nella produzione. La lettura di novembre è risultata in linea con le aspettative degli analisti.

Il PMI manifatturiero Caixin della Cina ha raggiunto 51,5 punti a novembre, rispetto ai 50,3 punti di ottobre. Questo segna il secondo mese consecutivo di miglioramento, indicando una leggera ripresa economica in Cina, grazie agli effetti iniziali dei pacchetti di stimolo del governo.

L'attività manifatturiera dell'India è rallentata a novembre, con il PMI in calo a 56,5 punti rispetto ai 57,5 punti di ottobre. Questo dato è inferiore alle aspettative di 57,3 punti e rappresenta il livello più basso degli ultimi 8 mesi, pari a quello di settembre.

Sono stati pubblicati anche i dati sulle nuove costruzioni abitative in Australia. Ad ottobre sono state approvate quasi 15.500 nuove abitazioni, il numero più alto di approvazioni da dicembre 2022. Il numero di permessi è aumentato del 4,2% dopo un incremento del 5,8% a settembre.

Il rapporto sulle vendite al dettaglio dell’Australia per ottobre ha mostrato un aumento maggiore del previsto. Le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,6% su base mensile a ottobre, dopo un aumento dello 0,1% a settembre e dello 0,7% ad agosto. Questo risultato ha superato le aspettative di un aumento dello 0,4% su base mensile.

Sul mercato delle criptovalute si osserva una leggera correzione nella prima parte della giornata. Bitcoin è in calo dello 0,90%, a 96.200 dollari, ed Ethereum dello 0,85%, a 3.678 dollari. Durante il fine settimana, Bitcoin è rimasto relativamente stabile nella fascia compresa tra 96.000 e 98.000 dollari, mentre i progetti più piccoli hanno registrato una crescita. La capitalizzazione di mercato degli altcoin (escludendo BTC ed ETH) ha superato 1 trilione di dollari.

I progetti di criptovalute legati ai pagamenti stanno registrando nuovamente guadagni significativi. Hedera e XRP sono in aumento di oltre il 25%, portando i guadagni totali dal periodo elettorale a quasi il 500%.

