Notizie del mattino (02.12.2025)

Il principale indice di riferimento statunitense ha chiuso la sessione di ieri con un calo dello 0,5%, mentre il Nasdaq 100 è sceso di oltre lo 0,3%. L’indice Russell 2000 delle small cap ha chiuso la giornata in ribasso di oltre l’1,2%. Oggi il calendario macroeconomico è leggero. Le azioni di MongoDB , azienda specializzata in soluzioni per database, sono salite di oltre il 21% nel trading after hours grazie a risultati eccezionali che hanno completamente sorpreso gli analisti. Dopo la sessione odierna, i dati sugli utili saranno pubblicati da CrowdStrike , Marvell Technologies e GitLab .

