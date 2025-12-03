Notizie del mattino (03.12.2025)

La seduta di Wall Street di martedì si è chiusa con un lieve rimbalzo, e i futures sui principali indici continuano a salire mentre gli investitori attendono il rapporto ADP sull’occupazione statunitense in uscita oggi (US2000, US100, US500, US30: ~+0,2%; EU50: ~+0,05%).

Un parziale sollievo è arrivato dai dati sul retail USA. La National Retail Federation ha riportato una partecipazione da record per il Black Friday — 202,9 milioni di acquirenti nell’arco di cinque giorni. Il risultato ha superato le previsioni, segnalando un forte coinvolgimento dei consumatori e una domanda resiliente nonostante un mercato del lavoro rigido.

Donald Trump ha definito il capo consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, un “potenziale presidente della Fed”. Il presidente USA aveva già dichiarato che avrebbe annunciato il successore di Powell all’inizio del 2026. Hassett rimane l’alleato più vicino a Trump tra i candidati ipotizzati e, insieme alle pressioni della Casa Bianca per un allentamento monetario, questo sta pesando sul dollaro a inizio seduta.

Il sentiment nell’area Asia-Pacifico resta cauto in vista dei dati chiave statunitensi su lavoro e inflazione. Le perdite sono guidate dalle azioni cinesi (CHN.cash: –1,2%; HK.cash: –0,9%), dove il clima è appesantito dal rallentamento della crescita dei servizi, dalle pressioni su Pechino affinché sostenga il settore immobiliare e dai problemi di credito del grande sviluppatore Vanke. Il JP225 rimbalza dello 0,5% dopo le recenti vendite, mentre l’AU200.cash scende dello 0,1% dopo un PIL più debole del previsto.

Il PMI servizi della Cina ha superato le aspettative (52,1 contro 52 atteso, 52,6 precedente), indicando una crescita del settore stabile ma leggermente più lenta. Gli ordini all’export sono migliorati grazie a un sentiment globale più favorevole, e la domanda interna resta stabile. Tuttavia, l’occupazione continua a calare e i prezzi degli input sono aumentati per il nono mese consecutivo, comprimendo margini già ridotti.

Il PIL australiano del terzo trimestre è aumentato meno del previsto (0,4% t/t contro 0,7% atteso e precedente). La lettura è stata penalizzata da esportazioni più elevate e scorte più basse, sebbene il PIL rimanga sostenuto da una solida domanda privata e dagli investimenti. I dati hanno inoltre confermato ampie pressioni sui prezzi, sostenendo l’AUD tramite aspettative più hawkish sulla RBA e migliori termini di scambio.

Il dollaro è in calo per la quarta seduta consecutiva, guidato dai commenti di Trump su Hassett e dalla crescente convinzione del mercato riguardo a un taglio dei tassi della Fed a dicembre (USDIDX: –0,15%). La sterlina guida i rialzi (GBPUSD, GBPCAD: +0,23%), forti anche le valute antipodiche (AUDUSD, NZDUSD: +0,24%). L’EURUSD sale dello 0,17% a 1,164.

L’argento scende dello 0,8%, tornando a 58 USD/oncia dopo sette giorni consecutivi di rialzi. L’oro è stabile vicino a 4.210 USD/oncia.

Brent e WTI recuperano lo 0,3% dopo il calo di ieri. Il gas naturale rimbalza dell’1,9%.

Bitcoin guadagna per la seconda seduta (+1,3% a 93.100 USD) ed Ethereum sale dell’1,4% a 3.064 USD.

